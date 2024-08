A Montescaglioso dopo 2 anni tornano le giostre! Ecco i dettagli

L’area del quartiere Pozzillo resa disponibile da privati, quest’anno ospiterà lo spettacolo viaggiante.

Dopo 2 anni tornano le giostre per la festa patronale di Montescaglioso.

Sarà l’area di via Matera (angolo via Novello) a ospitare il luna park, come accadeva fino al 2021, con l’area di via Ginosa e prima ancora di viale Belvedere.

L’area è stata resa idonea dagli enti predisposti e messa a disposizione da privati su proposta degli esercenti.

Ci dice Rocco Oliva, il vice sindaco della città dell’ Abbazia ha seguito tutti gli iter burocratici:

“Dopo un’assenza durata due anni, il cuore della città torna a battere al ritmo delle giostre, riportando gioia e divertimento nella comunità montese.

Ringraziamo le autorità predisposte e proprietari dei terreni nonché i gestori delle giostre che hanno consentito che “il nuovo spazio diventasse disponibile e “pronto ad accogliere grandi e piccini per una festa a ritmo di musica com’è sempre stato.

Con l’atteso ritorno delle giostre a Montescaglioso, – l’ amministrazione – “è entusiasta di condividere momenti di gioia con la comunità, ma pone l’accento sull’importanza di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e il buonsenso di tutti i cittadini”, con la consapevole dell’importanza del rispetto delle regole e delle indicazioni fornite dagli operatori del Luna Park.

“Il Luna Park rappresenta una parte importante dell’identità di Montescaglioso e della sua grandiosa festa patronale, e la collaborazione tra amministrazione i cittadini è fondamentale per preservare questa tradizione e assicurare momenti felici e spensierati per tutti.

Un ringraziamento ai privati che hanno permesso il tutto questo, con l’augurio dell’ vice sindaco Oliva – è che i tanti visitatori possano godere appieno dell’esperienza offerta dal Luna Park, immergendosi nel divertimento senza preoccupazioni, e che insieme possano creare ricordi indimenticabili di questa festa che torna a riempire di gioia la città di Montescaglioso dal 18 al 21 agosto”.