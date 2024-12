A Montalbano Jonico la XXVII Giornata Regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata. Ecco il programma

Si terrà Domenica prossima 15 Dicembre, a Montalbano Jonico, la XXVII Giornata Regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata.

“Le Pro Loco rappresentano da sempre il cuore pulsante della valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei nostri territori.

La loro azione quotidiana, alimentata dalla passione e dall’impegno volontario, costituisce una risorsa imprescindibile per lo sviluppo delle comunità locali, favorendo coesione sociale, promozione turistica e crescita culturale.

La XXVII Giornata Regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata sarà un’importante occasione di confronto sulle sfide e le opportunità che il nostro operato incontra in un contesto in costante evoluzione.

Questo evento offrirà inoltre l’opportunità di ribadire il valore del nostro lavoro, sottolineando il ruolo delle Pro Loco come protagoniste attive di uno sviluppo sostenibile, inclusivo e profondamente radicato nella storia e nelle tradizioni lucane” – dichiara Vito Sabia, Presidente Pro Loco UNPLI Basilicata, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutte le Pro Loco della Basilicata per il loro instancabile contributo e agli ospiti che, con le loro esperienze e prospettive, arricchiranno il dibattito.

Conclude Sabia:

“La nostra missione comune è quella di costruire un futuro in cui le nostre radici siano una base solida per affrontare con entusiasmo i cambiamenti e promuovere il progresso”.

La giornata avrà inizio la mattina alle 9:30 in Piazza Eraclea con l’apertura dell’area espositiva delle Pro Loco UNPLI di Basilicata.

Seguirà alle ore 10:00 al Palazzo Rondinelli, il convengo dal titolo “Le Pro Loco nel processo di sviluppo locale a base sociale e culturale”.

L’appuntamento inizierà con i saluti istituzionali di Giuseppe Di Sanzo, Sindaco di Montalbano Jonico, Isabella Rivelli, Presidente della Pro Loco locale, Angelica Cappiello Vice Presidente Unpli Basilicata, Ines Nesi, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Montalbano, Saveria Catena, Segretaria regionale UNPLI Basilicata, Bcc Basilicata.

Prima parte dell’incontro che vedrà Sabia nelle vesti di relatore.

Il via, poi, alla seconda fase dedicata ad un vero e proprio dibattito che vedrà, tra i numerosi interventi, i rappresentanti UNPLI provenienti da varie regioni italiane al fine di un confronto costruttivo tra le diverse realtà territoriali: Rocco Lauciello, Presidente UNPLI Puglia, Antonio Bruno, Consigliere Regionale UNPLI Calabria, Luigi Barbati, Presidente UNPLI Campania e i rappresentanti delle associazioni che collaborano con UNPLI: Gerardo Larocca, Presidente Anci Basilicata, Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera, Pasquale Dimatteo, Coordinatore regionale della Città dell’Olio della Basilicata, Pasquale Stasi, Coordinatore regionale “I Borghi più belli d’Italia” area Basilicata.

Sarà un momento, dunque, di condivisione dei vari traguardi raggiunti anche nell’ottica di una programmazione futura.

La sessione si concluderà con gli interventi di Antonino La Spina, Presidente Nazionale UNPLI, e Piero Marrese, Consigliere Regionale Basilicata.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Cristina Longo.

La XXVII Giornata delle Pro Loco UNPLI di Basilicata vedrà anche un momento celebrativo: la Cerimonia di Consegna delle benemerenze alle Pro Loco UNPLI di Basilicata, in virtù della loro dedizione al mondo associativo.

Ad allietare la sessione mattutina gli intermezzi musicali a cura del Maestro Francesco Muscolino.

Dopo la pausa pranzo, il pomeriggio proseguirà con le visite guidate nella città di Lomonaco a cura delle dottoresse Porzia Lombardi (GAE – Guida Ambientale Escursionistica) e Alessia Grieco (Guida turistica) al fine così di valorizzare uno dei perni dell’UNPLI, ossia la promozione culturale/storica, sociale, turistica e ambientale, andando questa volta alla scoperta e alla riscoperta degli scorci più caratteristici e suggestivi della città ospitante.

La manifestazione, sostenuta dal Fondo Etico BCC Basilicata, vede il patrocinio dell’UNPLI nazionale, della Pro Loco e del Comune di Montalbano, della Regione Basilicata, dell’Apt, dell’Anci, della Provincia di Matera, del Centro Servizio Volontariato Basilicata, del Forum Terzo Settore, dell’associazione “Borghi più belli d’Italia” e dell’associazione Nazionale Città dell’olio.

Previsto per l’occasione anche un momento serale patrocinato dalla Pro Loco e dal Comune di Montalbano, e dall’associazione culturale Ensemble Teatro Instabile, con gli Accipiter in concerto alle ore 20:00 in Piazza Vittoria e che vede come slogan “Fai un regalo alla tua città! Sostieni con i tuoi acquisti i negozi montalbanesi”.

