Matera sempre più proiettata all’interscambio e alla connessione tra i popoli: ecco le foto della visita del vice ambasciatore dell’India

“Oggi pomeriggio presso la sala della Fondazione Matera 2019 ho avuto il piacere di accogliere il vice ambasciatore dell’India in Italia, Amararam Gurjar e la Prima Segretaria indiana alla Cultura Lakshmi Swaminathan.

Matera, già città della pace e capitale europea della cultura, ha iniziato il suo percorso grazie ad una visione e al forte spirito della nostra comunità che ha portato avanti tutta una serie di progetti di fondamentale interscambio e connessione tra i popoli.

Progetti per i quali la Regione ed il presidente Bardi non hanno fatto e non faranno mancare il loro supporto.

Speriamo che questo primo dialogo sia il punto di inizio per organizzare sempre più scambi culturali tra i nostri due paesi e possa creare terreno fertile per future collaborazioni cinematografiche.

Concludo ringraziando l’associazione Allelammie per aver organizzato il progetto Terre D’India che con il suo programma di laboratori, mostre, seminari e performance artistiche coinvolgerà cittadini e scuole materane”.

Così scrive Michele Casino, capogruppo in consiglio regionale per forza Italia.

Ecco le foto della visita.