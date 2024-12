Matera, ottima risposta per i servizi metropolitani straordinari: pronti più posti e più corse sui treni! I dettagli

Grande successo per i servizi ferroviari metropolitani straordinari avviati da Ferrovie Appulo Lucane a Matera l’8 dicembre scorso d’intesa con la Regione Basilicata e il Comune di Matera in concomitanza con gli eventi del Natale materano e, in particolare, del Presepe vivente nei Sassi.

Nel primo week end sono state trasportate oltre 3.500 persone.

Pertanto, come richiesto e condiviso con il Vicepresidente ed Assessore alle Infrastrutture ed ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, e con il Commissario Prefettizio del Comune di Matera, Prefetto Raffaele Ruberto, Fal ha provveduto ad incrementare i servizi.

“La prima esperienza – commentano i vertici Fal – è andata oltre ogni aspettativa, tutto ha funzionato per il meglio, quindi venendo incontro alla enorme domanda da parte degli utenti, d’intesa con la Regione e accogliendo la richiesta del Comune di Matera, abbiamo ritenuto opportuno aumentare l’offerta”.

Per le giornate di domenica 15, 22, 29 dicembre e 5 gennaio, è stata aggiunta una coppia di treni. La prima partenza da Matera Serra Rifusa è alle ore 9..34 con arrivo a Matera Centrale alle ore 9.43 e a Matera Sud alle ore 9.46; nella direzione opposta, la prima partenza da Matera Sud è alle ore 9.00 con arrivo a Matera Centrale alle ore 9.02 e a Matera Serra Rifusa alle ore 9.09.

Per le giornate di sabato 14, 21, 28 dicembre e 4 gennaio è stata aggiunta una corsa con partenza da Matera Serra Rifusa alle ore 10.22, arrivo a Matera Centrale alle ore 10.28 e a Matera Sud alle ore 10.31.

Inoltre è stato previsto un incremento di posti a sedere a bordo dei treni e, a Serra Rifusa, un aumento del numero degli stalli per i bus turistici e del personale deputato all’assistenza a terra, sia per gli autobus, sia per la distribuzione dei biglietti.