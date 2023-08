A Metaponto quasi pronto il lido inclusivo in ricordo di Gaetano Fuso, ex poliziotto in servizio a Matera, affetto da Sla. I dettagli

“Ho appreso con grande piacere che a Metaponto sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione del lido inclusivo ‘Il Sogno del Capitano’, la prima spiaggia della Basilicata accessibile a tutti realizzata nel nome di Gaetano Fuso, un ex poliziotto in servizio a Matera, affetto da Sla, scomparso nel 2020, che era soprannominato ‘il Capitano’ e amava il mare al punto di pensare a degli stabilimenti balneari attrezzati anche per chi ha gravi patologie neuromotorie.

Il lido sarà dotato di servizi accessibili ai disabili grazie all’Amministrazione comunale di Bernalda e alla Regione Basilicata che lo ha finanziato con i fondi europei per lo sviluppo e la coesione, e grazie alla Polizia di Stato che ha messo a disposizione l’area demaniale dove verrà ubicato”.

Lo ha dichiarato Chiara Gemma, eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr, membro dell’Intergruppo parlamentare sulla disabilità, del Forum europeo sulla disabilità e di Autism Europe.

“E’ un progetto che mette in luce come sia sempre più diffusa l’attenzione delle istituzioni e delle comunità locali sui temi dell’inclusione, dell’accoglienza, della sensibilità e della solidarietà.

Ancora più importante è apprendere che altri progetti simili, nati sulla scia dell’associazione ‘Io Posso’ dedicata all’ex poliziotto Gaetano Fusco, siano già attivi in Puglia, a San Foca, Gallipoli e Porto Cesareo, e in altre regioni italiane.

Naturalmente ci auguriamo che iniziative come queste diventino un esempio per altri stabilimenti balneari e per un mare accessibile a tutti.

In particolare, è significativo evidenziare che la struttura di Metaponto sarà gestita da enti del terzo settore e in totale sono state coinvolte 24 associazioni lucane che accoglieranno qualunque tipo di disabilità e garantiranno un’assistenza specifica per ogni disabile.

In Italia, e ancora di più nel Mezzogiorno, sono ancora poche le spiagge inclusive ma l’impegno del Governo Meloni sta andando nella direzione giusta.

Penso, ad esempio, alla proposta di legge dell’on. Gianluca Caramanna (Fdi), attualmente in discussione in X Commissione Attività produttive, che si concentra sulle disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

Tanta strada c’è ancora da fare, ognuno di noi deve fare la propria parte“.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)