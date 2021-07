A Metaponto e Bernalda grande lavoro svolto per la sicurezza dei bagnanti e la tutela dell’habitat marino! I dettagli

Fa sapere il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese “di aver partecipato con grande piacere all’evento promosso dalla Società Nazionale di Salvamento della Provincia di Matera, da anni impegnata nella diffusione della cultura della sicurezza in acqua e della sostenibilità ambientale” per l’area del Metapontino e Bernalda.

E aggiunge:

“La Provincia da sempre è attenta alle tematiche di tutela dell’ambiente e sostiene iniziative volte alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio e della costa Jonica, il cui rilancio passa anche dalla qualità delle nostre terre e dei nostri mari.

Un ringraziamento al responsabile Gianfranco De Mola e a tutti i volontari per il grande lavoro svolto e la valida collaborazione con le forze dell’ordine per la sicurezza dei bagnanti e per la tutela dell’habitat marino“.

