A Matera va in scena un evento dove i veri protagonisti sono questi giovani delle scuole superiori! I dettagli

Cosa hanno in comune Matera e MIND Milano Innovation District, la nuova città e polo dell’innovazione che sta nascendo alle porte di Milano?

Nate in contesti storici e geografici molto diversi, sono entrambe “città smart”, luoghi all’insegna della tecnologia e dell’ecosostenibilità, fucine di progetti e di innovazione sociale.

In virtù di questo “filo rosso dell’innovazione”, Matera è stata scelta da Fondazione Triulza per lanciare l’edizione 2024 del Social Innovation Campus per la prima volta fuori da MIND, con un evento, organizzato in collaborazione con il Consorzio La Città Essenziale, in cui realtà locali e partner del Campus si confronteranno intorno a temi quali l’abitare, lo sviluppo sostenibile dei territori, l’innovazione sociale, per creare sinergie e contaminazioni verso la costruzione di modelli di città del futuro.

I veri protagonisti saranno i giovani delle scuole superiori che, in pieno spirito del Social Innovation Campus, prenderanno la parola in prima persona per partecipare al confronto.

Il Campus è uno dei principali appuntamenti di riferimento in Italia sull’Innovazione Sociale e sull’orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia, grazie alle proposte anche online.

Il 16 Novembre parteciperanno all’incontro le classi degli studenti che si erano aggiudicati il premio Social Innovation Campus di Fondazione Triulza al J-Fest – La Città Essenziale, e che dopo la plenaria saranno coinvolti in un percorso esperienziale alla SPARKme Space Academy:

IIS G. B. Pentasuglia;

Istituto Tecnico Settore Tecnologico e Liceo Scientifico opzione Scienze applicate;

ITS Commerciale e Geometra “Loperfido – Olivetti”,

Istituto Alberghiero “Turi”.

A seguire il programma:

Matera incontra MIND – saluti istituzionali: Giuseppe Bruno, Presidente Consorzio La Città Essenziale e Massimo Minelli, Presidente Fondazione Triulza.

DIALOGHI. Territori e Sviluppo Sostenibile: Daniela De Pascalis, Direttore Sviluppo Immobiliare e Ambiente, Arexpo S.p.A.; Alessandro Cicitta, Sustainability – Stakeholders Manager Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata UnipolSai; Maria Cristina Quattrone, testimonianza dalla Calabria Progetto “Bella Storia. La tua” di Fondazione Unipolis; Nicola Rocco Valluzzi, Sindaco di Castelmezzano. Con la partecipazione di Luca Colucci, animatore del Progetto Policoro.

DIALOGHI. Abitare Generativo: Stefano Minini, Project Director – MIND Milano Innovation District, Lendlease; Rosangela Maino, Presidente Cooperativa Oltre l’Arte; Rocco Fiorino, Coordinatore Alleanza Cooperative Italiane Habitat della Basilicata.

Meet&Coffee: confronto con buone pratiche di innovazione sociale in Basilicata.

Modera l’incontro Luca Iacovone, giornalista di Vita e autore del libro “Basilicata. Il sociale in fuga”.

