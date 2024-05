A Matera una speciale caccia al tesoro! I dettagli dell’iniziativa

Organizzata dalla Provincia di Matera in collaborazione con la biblioteca Stigliani e il liceo classico Duni della città dei Sassi, l’iniziativa è stata pensata dall’associazione “La Primamericana” di Stefano Sarcinelli, attore e drammaturgo, che ha elaborato i testi insieme a Natalia Adorante.

La caccia al tesoro, riservata alle prime superiori del liceo classico Duni, si snoderà in alcune tappe che porteranno i partecipanti dalla biblioteca Stigliani alla sede della Provincia di Matera, dove saranno accolti dal Presidente Piero Marrese, passando per l’ex ospedale San Rocco e il boschetto, fino a fare ritorno in biblioteca dove, nella sala conferenze, ci sarà la premiazione che consisterà, per la squadra vincitrice, in un ebook e, per tutti i partecipanti, in un abbonamento annuale per l’utilizzo digitale del patrimonio librario della Stigliani.

I particolari dell’iniziativa verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 4 giugno, alle ore 10.30, nella sede della Provincia di Matera.

Saranno presenti il presidente Piero Marrese, Stefano Sarcinelli e Natalia Adorante, la dirigente della biblioteca Stigliani, Antonella Nota, e la dirigente scolastica del Duni, Patrizia Di Franco.