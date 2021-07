A Matera un Parco per favorire l’integrazione, l’aggregazione e il dialogo fra i cittadini. Il progetto

La sala conferenze dell’Hub di San Rocco, in piazza San Giovanni, è aperta al pubblico per la presentazione del progetto del Parco Intergenerazionale, nell’area di piazza della Visitazione e piazza Matteotti.

I lavori dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2023.

Un intervento finanziato con 10,9 milioni di euro rivenienti dai fondi europei PO FESR destinati alla qualità urbana ed alla accessibilità.

Il progetto è stato presentato questa mattina alla stampa dal Sindaco, Domenico Bennardi, insieme agli assessori ai Lavori pubblici, Graziella Corti, e all’Ambiente, Lucia Summa.

L’area di piazza Matteotti e piazza della Visitazione rappresenta un luogo strategico per Matera: costituisce una vera e propria ‘porta’ della Città, non soltanto per l’utenza locale ma anche per i flussi di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Il progetto parte dalla necessità, espressa dell’Amministrazione Comunale, di un “Parco Intergenerazionale” per favorire l’integrazione, l’aggregazione e il dialogo fra le varie componenti del tessuto sociale cittadino, trasformando l’intera area in un fondamentale tassello di connessione dei diversi sistemi urbani che già la caratterizzano, verde, cultura, mobilità, diventandone il fulcro.

Ecco alcune foto della giornata.

