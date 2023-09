A Matera un monumento ai Caduti dell’Arma di tutte le epoche. Ecco quando l’inaugurazione

Sarà inaugurato domani pomeriggio (mercoledì 6 settembre) alle ore 18:00 nella rotatoria antistante il Comando provinciale dei carabinieri di Matera, in via Dante, il monumento ai Caduti dell’Arma di tutte le epoche, realizzato in bronzo su basamento di calcarenite.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dell’insurrezione di Matera contro il nazifascismo, avviata proprio grazie all’eroico comportamento del capitano dei carabinieri, Giuseppe Cozzella, e della conseguente strage del 21 settembre 1943, con la morte di 26 persone tra cui 18 civili.

Un pezzo di storia cittadina che rappresenta l’orgoglio e il coraggio del popolo materano, in grado di pagare con la propria vita la cacciata dei nazisti dalla città.

Il loro sacrificio permise alla città di non essere bombardata dagli aerei americani, che avrebbero distrutto definitivamente il grande patrimonio artistico dei Sassi e delle chiese rupestri.

Un dramma della storia moderna, oggi sempre più rivalutato e apprezzato.

Alla cerimonia parteciperà il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, insieme al prefetto, Sante Copponi, e al comandante provinciale dell’Arma di Matera, colonnello Nicola Roberto Lerario, che si è fatto portatore dell’iniziativa.

La scopertura del monumento, sarà accompagnata dalle note della Fanfara del 10° Reggimento carabinieri “Campania”, appositamente giunta da Napoli.

L’opera è stata realizzata dall’artista materano Raffaele Pentasuglia, già autore di altri monumenti in bronzo nella città dei Sassi e in altri luoghi del territorio nazionale.

La cerimonia sarà pubblica e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Di seguito la locandina con i dettagli.

