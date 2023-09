Rotondella: “evitare difficoltà sociali ed economiche a questi lavoratori”. La richiesta urgente

“Considerato il contesto sociale dei lavoratori addetti alle pulizie, assunti dal nuovo affidatario del servizio, ed alla luce delle difficoltà economiche del momento che inducono forti stati di tensione per la riduzione salariale, le chiedo, nell’ambito delle clausole contrattuali sottoscritte e nel rispetto della normativa di settore, di intraprendere ogni utile iniziativa per ripristinare le retribuzioni originarie ed evitare difficoltà sociali ed economiche ai lavoratori“.

A chiederlo l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, in una lettera inviata all’amministratore delegato della Sogin, Gian Luca Artizzu, in merito alla vertenza dei lavoratori addetti alle pulizie presso la sede Sogin della Trisaia di Rotondella (Matera).

Continua l’assessore:

“Fiducioso in un suo pronto interessamento, colgo l’occasione per farle gli auguri di buon lavoro per la sua recente nomina, nell’attesa di avere la possibilità di incontrarla di persona a Roma”.a

