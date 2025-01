A Matera un dibattito pubblico: “tra le guerre che devastano il mondo l’unica prospettiva è la pace”. I dettagli dell’evento

Venerdì 10 Gennaio, il Movimento 5 Stelle sarà in visita ispettiva al centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Palazzo San Gervasio con l’eurodeputato Danilo Della Valle, il deputato Arnaldo Lomuti e le Consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri.

Nel pomeriggio, a Matera, presso l’Hotel San Domenico al Piano, si svolgerà un dibattito pubblico sul tema “Economia di guerra: l’unica prospettiva è la pace“.

Il M5S spiega:

“Le guerre continuano a devastare il mondo, lasciando dietro di sé numeri impressionanti di vittime e sofferenze.

Decine di migliaia di vite spezzate in Palestina e nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Nel 2023, i conflitti sono aumentati in modo allarmante, registrando un 12% in più rispetto all’anno precedente.

Mentre le vittime pagano il prezzo più alto, i profitti di guerra crescono inesorabilmente.

Anche l’Italia non è immune a questa dinamica: nel 2025 spenderà quasi 32 miliardi di euro in armamenti, superando quanto investe in ricerca e sviluppo, un dato che dovrebbe farci riflettere”.

Dopo i saluti del rappresentante del Gruppo Territoriale di Matera, Leo Rubino, dialogheranno:

l’eurodeputato Danilo Della Valle,

il deputato Arnaldo Lomuti,

le consigliere regionali Viviana Verri e Alessia Araneo,

la presidente provinciale ANPI Matera Carmela Lapadula,

il segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Vincenzo Incampo.

Il M5S conclude:

“La guerra ha un costo: lo pagano le vittime e noi tutti.

L’unica soluzione possibile è la Pace”.

Ecco la locandina dell’evento.