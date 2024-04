A Matera torna “Vivicittà” con due imperdibili appuntamenti! Ecco i dettagli

È convocata per domani mattina, alle ore 10:00 nella sala “Mandela” del municipio, la conferenza stampa per presentare la manifestazione podistica “Vivicittà 2024 – Movimenti sostenibili”, organizzata da 40 anni su scala nazionale dall’Unione italiana sport per tutti (Uisp) e giunta quest’anno alla 39esima edizione (a causa dello stop forzato nella pandemia).

Per l’Amministrazione comunale, che da anni sostiene e patrocina l’evento, sarà presente il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore delegato allo sport.

Per la Uisp sarà presente Claudia Coronella, presidente del Comitato materano, e il segretario ⁠Giuseppe Pecora.

La manifestazione si svolgerà domenica prossima (14 aprile) con i tradizionali due percorsi: uno dedicato ad atleti agonisti da 10 km, l’altro per chi si vorrà dilettare con una passeggiata di 3,5 km lungo un tragitto ormai consolidato negli anni tra il piano/centro storico e i rioni Sassi.

Ulteriori dettagli saranno illustrati domani nel corso della conferenza stampa.

Ecco la locandina dell’iniziativa.