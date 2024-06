A Matera si torna a parlare di Zona economica speciale e dei MiniPia della Regione Basilicata. I dettagli dell’evento

Lunedì 10 Giugno 2024 alle ore 18.00 nella sala riunioni della Cna in Via degli Aragonesi 26/a a Matera è in programma il workshop di Cna sul tema la Zes unica Zona economica speciale per il mezzogiorno e i MiniPia della Regione Basilicata.

La CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Matera ha inteso organizzare un work shop su due temi di straordinaria importanza per le Piccole imprese per quanto possano sembrare al di fuori della portata delle stesse.

Questo il commento dell’Ing. Matteo Buono Presidente della Cna territoriale della Città dei Sassi al quale sono affidati i saluti introduttivi , che aggiunge:

“per quanto il limite minimo dell’investimento ammissibile è di 200.000.00 euro per la Zes Unica e di 250.000,00 euro per i MiniPia abbiamo già dimostrato nel corso di un seminario tenuto nelle scorse settimane in collaborazione e con la Zfu Matera come questa barriera può essere superata anche dalle Micro e piccole imprese.

Il seminario sarà condotto dalla Dr.ssa Giovanna Vizziello della Euroconsulting Sas esperta di finanza agevolata che illustrerà i contenuti dei due bandi di prossima scadenza.

Le conclusioni saranno a cura del Cav.Uff. Leo Montemurro.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento, contattare Cna via e-mail segreteria.mt@cna.it telefono 0835387744.