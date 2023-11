A Matera seconda convocazione del Consiglio Comunale: ecco l’ordine del giorno modificato

Il presidente, Francesco Salvatore, ha disposto la seconda convocazione del consiglio comunale per lunedì 27 novembre alle ore 16:00, essendo andata deserta la seduta in prima convocazione di venerdì, durante la trattazione del punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 381/2023 del 27 ottobre 2023 sulla Variazione al bilancio di previsione 2023/2025, dodicesima variazione conseguente all’approvazione della deliberazione di consiglio comunale n. 95 del 23 ottobre 2023, avente per oggetto: “Ordine del giorno a firma dei consiglieri Pilato, Montemurro e Paterino”.

L’ordine del giorno è integrato con il punto avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2023/2025. Quattordicesima variazione”.

L’ordine del giorno risulta, pertanto, così modificato:

1. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 381/2023 del 27 ottobre 2023 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 dodicesima variazione conseguente all’approvazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 23.10.2023 avente per oggetto: Ordine del giorno a firma dei consiglieri Pilato, Montemurro e Paterino”.

2. Variazione al bilancio di previsione 2023/2025. Quattordicesima variazione.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.