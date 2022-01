A Matera screening per studenti, insegnanti e personale scolastico! Ecco il comunicato

L’amministrazione Comunale di Matera conferma la campagna screening rivolta agli studenti, insegnanti e personale scolastico delle scuole dell’infanzia, elementari e medie per poter affrontare la ripresa dell’attività scolastica con maggiore sicurezza.

A seguito dell’ordinanza regionale n° 1 del 5 Gennaio 2022 su emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di Matera avvierà un’attività di screening prevista nelle giornate 7, 8 e 9 Gennaio riservata esclusivamente all’utenza scolastica, alunni e personale scolastico, degli Istituti comprensivi in città e delle scuole paritarie di competenza comunale, infanzia, elementari e medie.

L’amministrazione comunale, l’ufficio Scuola in collaborazione con gli Istituti Scolastici, i volontari della protezione civile, personale medico-sanitario volontario e professionale, saranno tutti impegnati per un’attività di screening prima della ripresa delle attività scolastiche.

Verranno somministrati tamponi rapidi forniti dalla Regione Basilicata.

Saranno gli Istituti stessi, attraverso circolari interne a fornire tutti i dettagli su luoghi e orari per i propri studenti e il proprio personale.

L’amministrazione ha direttamente sostenuto le spese per il personale infermieristico aggiuntivo, per il materiale sanitario e ha previsto l’acquisto di alcune centinaia di Test rapidi salivari “Lollipop” Sars-CoV-2, più facili e comodi da somministrare e rivolti a bambini con alcune patologie particolari o disabilità.

Sostiene il Sindaco Bennardi:

“L’auspicio dell’amministrazione è che ci sia una grande partecipazione per una ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza, ricordando in ogni caso che il miglior modo per affrontare la pandemia e limitare i contagi, rimane la campagna vaccinale, con l’HUB comunale attivo in Via Sallustio appositamente per gli studenti la Domenica e per il personale scolastico tutti i giorni feriali”.

