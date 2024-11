A Matera, Pisticci e Bernalda visite esclusive per le scuole a cura degli Apprendisti Ciceroni del FAI. I dettagli

Tornano nella settimana dal 18 al 23 Novembre le “Giornate FAI per le Scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da tredici anni il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno.

Protagonisti dell’evento saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al FAI, vivendo un coinvolgimento diretto nella valorizzazione del proprio territorio come parte attiva della comunità, e assurgendo a esempio per molti giovani in uno scambio educativo tra pari.

Le Delegazioni di migliaia di volontari della Fondazione, diffusi e attivi in tutte le regioni, apriranno infatti oltre duecento luoghi speciali che saranno visitati da studenti iscritti al FAI con la propria classe.

Le classi “Amiche FAI” saranno accolte da migliaia di ragazzi e condotte alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio, che ne racconteranno la storia, ne sveleranno i capolavori e i particolari curiosi, proponendo ai loro pari un’esperienza memorabile, che li motiverà a farsi cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell’Italia.

Le Giornate FAI per le Scuole si confermano un’esperienza formativa di grande efficacia e soddisfazione per tutti: un progetto che trasforma, ispira per il futuro, rende protagonisti e diffonde passione per la conoscenza, da cui scaturisce il desiderio di proteggere quel patrimonio per sempre e per tutti, come è descritto nella missione del FAI.

La tredicesima edizione delle Giornate FAI per le Scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di Regione Basilicata, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

Nella provincia di Matera questi saranno i luoghi interessati dal FAI:

Matera:

– ICR, Istituto Centrale per il Restauro: ha sede nel Complesso di Santa Lucia Nova, con affaccio sulla piazza principale, animato fulcro della vita cittadina.

Dedicato in origine a Sant’Agata, come testimoniato in un documento del 1208, il monastero ubicato nella Civita assunse successivamente il titolo di SS. Lucia e Agata.

Durante le Giornate FAI per le Scuole, oltre al complesso monumentale, sarà possibile visitare i laboratori in cui si restaurano opere d’arte di varie epoche.

Verranno illustrate le tecniche con cui si interviene sui materiali lapidei e le superfici decorate dell’architettura, come pure sui manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile o scolpiti in legno.

Un percorso affascinante tra tecniche complesse, che presuppongono uno studio approfondito e particolareggiato.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico e Liceo Artistico IIS Duni – Levi di Matera.

– Casa Noha: a due passi dal Duomo, collocata sulla Civita di Matera, Casa Noha si propone al visitatore come “Porta d’ingresso” alla città, ripercorrendone la storia grazie a un innovativo progetto di comunicazione.

Un inedito e coinvolgente video “I Sassi invisibili. Viaggio straordinario nella storia di Matera” ideato da Giovanni Carrada, è proiettato sulle pareti delle stanze, e offre al visitatore una ricostruzione completa della storia della città dalle origini a oggi.

In occasione delle Giornate FAI per le Scuole gli Apprendisti Ciceroni presenteranno il Bene e il documentario che racconta la storia di Matera.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Economico Sociale “T. Stigliani” di Matera.

– Chiesa di Santa Maria della Croce o della Scordata: chiamata anche Chiesa della Madonna della Croce, sorge in Vico Santo Stefano a Matera.

A nord del Sasso Barisano, non distante dal centro cittadino, questo piccolo luogo di culto si trova nel rione detto un tempo Cererie, poiché vi si trovavano le fabbriche per la produzione della cera.

Il percorso di visita comincerà all’esterno con il racconto della storia della chiesa dall’anno della sua costruzione fino ai giorni nostri, la descrizione stilistica delle facciate, il racconto delle varie e affascinanti interpretazioni storiche legate al suo significato.

La visita proseguirà poi all’interno con la descrizione dell’impianto architettonico e delle opere d’arte presenti.

Al termine, gli Apprendisti Ciceroni narreranno racconti e aneddoti legati alle affascinanti vicende della chiesa, che si confondono tra storia, leggenda e credenze popolari.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.C. “E. Fermi” (Scuola Secondaria I Grado) – Matera.

– Le corti a Matera dei miracoli: Nell’attuale piazza principale di Matera, fulcro della vita cittadina, si trova il Palazzo dell’Annunziata.

Realizzato nel 1748 dall’architetto Mauro Minieri di Nardò, si staglia in piazza V. Veneto.

La sua posizione delimita lo spazio antistante, di fronte alla chiesa di S. Domenico, alla cappella dei Cavalieri di Malta o Materdomini e al margine degli ipogei.

Il percorso delle Giornate FAI per le scuole, per non comprendendo la visita di ambienti interni, sarà particolarmente interessante per la modalità adottata dello storytelling.

La visita avrà un taglio storico-artistico, in quanto gli Apprendisti Ciceroni presenteranno il Bene interpretando alcuni personaggi legati alla tradizione popolare della città: il monacidd, la masciara, il brigante e il cavaliere.

La base musicale che connoterà i racconti è frutto di una ricerca musicale con l’utilizzo di brani adatti ai personaggi individuati (Ludiu Danielis, Schiarazula Marazula, Brigante se more).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.C. “E. Fermi” (Scuola Primaria) – Matera.

Bernalda

– Il complesso scolastico Anacreonte: Bernalda è un paese dalla costa jonica poco distante da Metaponto e Matera.

Dalla valle del Basento si scorge con la caratteristica immagine dei paesi della Lucania arrampicati sulle pendici delle colline.

In realtà l’abitato si espande per circa due chilometri lungo l’asse alberato di Corso Umberto.

L’impianto urbano originario di tipo ippodameo si ripete anche nella ottocentesca espansione fuori dalle mura, preservando gran parte delle caratteristiche storiche e ambientali più peculiari.

Durante le Giornate FAI per le Scuole gli Apprendisti Ciceroni guideranno i visitatori alla scoperta e conoscenza del Complesso Scolastico di via Anacreonte, coinvolgendoli in numerose attività didattiche e creative en plein air.

E’ prevista, inoltre, una condivisione delle idee elaborate dagli studenti attraverso installazioni grafico-multimediali e una tavola rotonda che chiuderà la giornata.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.C. “Pitagora” di Bernalda (MT)

Pisticci

– Marconia: frazione di Pisticci nata nel 1938, venne intitolata a Guglielmo Marconi dal regime fascista e destinata a diventare il centro operativo della colonia confinaria di Bosco Salice che tra il 1939 e il 1943 ospitò 1600 confinati politici antifascisti.

Marconia rende omaggio a uno scienziato che, con la sua genialità, ha rivoluzionato le comunicazioni globali.

Per l’occasione, gli Apprendisti Ciceroni illustreranno ai visitatori la mostra “Guglielmo Marconi: un mondo al futuro”.

In questa esposizione, attraverso una narrazione teatralizzata “immersiva”, saranno presentati documenti fotografici e filmati d’epoca, oggetti di radio-video-telefonia che hanno fatto la storia e simulatori che permetteranno di esplorare le tecniche di modulazione AM e FM, sia in trasmissione che in ricezione.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Pisticci- I.I.S.”Pisticci- Montalbano” di Matera.

