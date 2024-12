A Matera l’evento “Natale in Festa” dell’I. C. Minozzi Festa. I dettagli

L’atmosfera natalizia si accende a Matera con l’atteso evento “Natale in Festa – Esecuzione delle coreografie natalizie” organizzato dalle classi della Scuola Nicola Festa.

Referenti dell’iniziativa sono i docenti di Scienze motorie Vanessa Vizziello e Luca Giuffrida.

L’appuntamento, fissato per il 20 dicembre 2024 presso il Palalanera Giannino Grieco, promette una mattina all’insegna della magia, della creatività e del talento giovanile.

La manifestazione è ormai un appuntamento fisso per la comunità scolastica e cittadina e vedrà protagonisti gli studenti impegnati in una serie di coreografie ispirate ai temi natalizi. Ragazze e ragazzi, supportati da insegnanti e genitori, hanno lavorato con impegno e passione per mettere in scena uno spettacolo che non mancherà di emozionare il pubblico.

L’iniziativa non è solo una celebrazione del Natale, ma rappresenta anche un’importante opportunità formativa per gli studenti. Attraverso la danza e le scenografie, i ragazzi sviluppano competenze trasversali come il lavoro di squadra, la disciplina e la capacità di esprimere emozioni attraverso il movimento corporeo.

Inoltre, il contatto con il pubblico dei pari permette loro di confrontarsi con l’esperienza scenica, stimolando la sicurezza in sé stessi e la gestione dell’emotività.

Il programma della giornata prevede una serie di performance di danza moderna e contemporanea, tutte ispirate all’atmosfera calda e gioiosa del Natale.

Le coreografie, realizzate su brani musicali celebri e su colonne sonore a tema natalizio, offriranno un viaggio emozionante tra luci, colori e movimento. Il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera da sogno, dove ogni gesto dei giovani ballerini contribuirà a raccontare la magia del Natale.

Ogni classe presenterà una propria performance originale che sarà valutata da una giuria tecnica. Solo per le classi terze, ci sarà una vera e propria competizione con proclamazione della coreografia vincitrice per originalità, creatività, scenografie, precisione nell’esecuzione.

Tuttavia, l’evento vuole essere soprattutto un momento di condivisione e celebrazione collettiva: per questo motivo, tutti gli studenti saranno considerati vincitori, avendo dato il massimo impegno e passione per la riuscita dello spettacolo.

I membri della Giuria saranno: Maria Luisa Montemurro per le scenografie; Monica Petrara per la Ritmica; per il Sostegno Gianni Di Marzio e Giovanna De Stefano; per le Geometrie Rosy Ferro e Tiziana Colucci; per l’Armonia Gabriella Capozza. Le Musiche saranno a cura della dj Ornella Altamura, mentre il Team digitale è formato da Saverio Tarasco e Daniela Martinelli.

Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica Alma Tigre per questa occasione di festa e di crescita per tutti.

Tutta la comunità dell’I. C. Minozzi Festa augura alla cittadinanza un Buon Natale e un Felice Anno 2025.