A Matera le riprese del film con Omar Sy: ecco l’Ordinanza della Polizia

Ordinanza del dirigente della Polizia Locale per permettere le riprese del film “Pins & Needles”:

“In considerazione della delibera delle riprese finalizzate alla realizzazione del lungometraggio dal titolo “Pins & Needles” per la regia di Jemes Samuel a cura della Società Luca Severi Production Group Italia Srl, che si terranno nella Città di Matera, tenuto conto di quanto stabilito in sede di conferenza dei servizi, si è ritenuto di adottare un provvedimento con il quale disciplinare la circolazione e la sosta veicolare e pedonale lungo alcune strade ricadenti nei Rioni Sassi e in località Murgia Timone, durante le diverse fasi della lavorazione del film, al fine di consentire alla Casa di Produzione di effettuare le riprese cinematografiche.

Il dirigente della Polizia Locale ha così disposto in un’ordinanza dirigenziale, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza alcuna eccezione, dalle ore 05:00 del giorno 21 novembre 2022 alle ore 22:00 del 24 novembre 2022 e comunque fino a cessate esigenze in:

– Piazzale Porta Postergola;

– Area di sosta latistante Via Madonna delle Virtù (spazio chiusini AQL);

– Piazza San Pietro Caveoso;

– Via Madonna delle Virtù,area di sosta c.d. Mezzaluna;

– Via Bruno Buozzi, dal civico 97 all’intersezione con Piazza San Pietro Caveoso, ambo i lati;

– Piazza San Pietro Caveoso;

E’ stato inoltre disposto:

– la sospensione della circolazione veicolare e pedonale, in modalità “STOP and GO”, nelle strade dei Rioni Sassi, limitatamente ai luoghi, ai momenti e al tempo necessario per le riprese cinematografiche opportunamente segnalato da personale preposto presente in loco;

– l’istituzione del divieto di transito e sosta veicolare in località Murgia Timone, tratto di strada compreso tra Jazzo Gattini e piazzale Belvedere, e Piazzale Belvedere, dalle ore 06:00 del giorno 25 novembre 2022 alle ore 22:00 del giorno 28 novembre 2022;

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli, utilizzati dalla casa di produzione per le riprese cinematografiche.

Nell’ordinanza si è inoltre disposto che:

a) ulteriori divieti e limitazioni alla circolazione, qualora si rendessero necessari, nel periodo dal 21 al 28 novembre 2022, anche in caso di eventi atmosferici avversi, saranno resi noti mediante l’apposizione della relativa segnaletica così come prescritta dalle norme del C.d.S..

b) la casa di produzione “LSPG Srl” dovrà provvedere all’apposizione della prescritta segnaletica stradale, almeno 48 ore prima dell’efficacia dei divieti, come previsto dal vigente C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, dando comunicazione al Comando Polizia Locale -Ufficio Traffico- all’indirizzo mail: traffico@comune.mt.it.

c) la società Miccolis Spa, qualora siano in atto le riprese cinematografiche nei Rioni Sassi dovrà effettuare la fermata del TPU nel Piazzale di Portapostergola;

d) la casa di produzione dovrà provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, all’assunzioni di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione della predetta iniziativa, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità civile penale per i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare in occasione e/o in dipendenza dell’iniziativa in argomento.

Qualora si dovessero presentare situazioni di emergenza si provvederà nell’ immediatezza ad operare gli interventi del caso attraverso gli organi di Polizia.

Il personale della Polizia Locale, ha facoltà di provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in variante alla presente ordinanza”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)