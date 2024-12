A Matera la prima edizione del concorso “La magia del Natale”: congratulazioni ai premiati!

Nella splendida cornice di Matera, tra presepi viventi e mercatini di Natale, all’interno de “Il regalino” evento materano organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico Materano si è tenuta la premiazione della prima edizione del concorso “La magia del Natale – Matera 2024” organizzata dall’associazione OFFICINA MEDITERRANEA in partnership con Il Circolo Filatelico Materano e Laura Capone Editore.

Al concorso hanno partecipato numerose scuole e tantissimi scrittori, poeti, saggisti e artisti in genere da molte regioni d’Italia: Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Veneto, Piemonte e Umbria. Le migliori opere arrivate sono state raccolte in 2 antologie, “Saggi e poesie” e “Racconti e fiabe”. Gli elaborati giunti in redazione sono di un livello alto.

A presentare la premiazione sono stati Paolo Paladino presidente del Circolo Filatelico Numismatico Materano con Nicola Tufaro e Luigina Favale entrambi referenti regionali di Officina Mediterranea, due volti noti per i fans dell’associazione che trasmette dirette tematiche culturali e turistiche.

Grande soddisfazione hanno espresso Donato Rinaldi, presidente di Officina Mediterranea, Paolo Paladino e Laura Capone editore per questa riuscitissima prima edizione e annunciano già una seconda edizione per il Natale 2025 ancora più ricca con tantissime novità.

Sono stati premiati con una targa alla carriera gli scrittori Bruno Volpi e Mario Salvatore Senatore.

Le scuole vincitrici sono state la Materna “C’era due volte” di Rocca Imperiale Marina, la Materna dell’ I.C. 10 di Modena Sez. 4 anni, la pluriclasse primaria 1° e 2° “Nicola Chiacchio” di Nemoli, la 4°A e la 5°A primaria “La Martella” di Matera, le primarie 2°B e 5°A di Lauria.

Sezione Artistica Senior (artigianato artistico con tema Natale) Si sono classificato al primo posto Giovanna Santarsiero e Berardino Galasso rispettivamente di Avigliano e Melfi con la bellissima opera “Semen Spei” in legno e uncinetto.

Al secondo posto si è posizionato un altro artista aviglianese, Domenico Santarsiero con il bellissimo dipinto “Sacra Famiglia” mentre al terzo posto si è classificata Sofia Bonatesta di Torchiarolo (Br) con il suo presepe “Natività tra le rovine di pietra”.

Per la sezione Saggi il primo posto è toccato a Marco Tedesco, storico dell’arte con l’opera “La natività nella storia dell’arte lucana”.

Per la sezione racconti ci sono stati tantissimi elaborati di qualità, ma la giuria ha premiato Cinzia Perrone di Jesi, primo posto con il racconto “Piccoli grandi gesti”; Gennaro Avano di Fermo, secondo posto con “Te piace ‘o presepio?”; Anna Felicetta Cosentino di Lauria con I biscotti magici del Natale”, Giovanni Torremacco di Napoli con “L’albero sempreverde”.

Bellissimi elaborati per la sezione poesia. La prima posizione è di Maria Rita Bozzetto di Galatina (Le) con “Per non dimenticare”.

Segue in seconda posizione l’opera “Natale” di Salvatore Cappalonga di Mussomeli (CL); Al terzo posto a pari merito si posizionano le poesie “Albero di Natale” di Roberta Alberti di Calvello (Pz) e “Immagini moleste” di Loredana Borghetto di Belluno.

Tra i finalisti altri nomi eccellenti come Graziella Secreti, Lilly De Siati, Annarita Babbo, Manuela Cecchetti, Luca Antonio Catoggio, Francesco Quadrarupolo e Piera Santi.