A Matera la “Giornata Mondiale del Cuore”: ecco orari e controlli

Anche quest’anno, in piazza Vittorio Veneto, a Matera (dalle ore 9:00 di venerdì 30 settembre sino alle ore 20:00 del 2 ottobre), tornerà l’Associazione Materana Amici del Cuore per festeggiare la “Giornata mondiale del cuore”.

In questi tre giorni sarà possibile effettuare la misurazione del colesterolo e della glicemia aderendo alla campagna noci con cui si raccolgono fondi per la ricerca e per le innumerevoli iniziative associative.

Di seguito la locandina con i dettagli.

