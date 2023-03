A Matera “insieme per la vita”: ecco i dettagli dell’evento in programma

Sensibilizzare sul tema della donazione degli organi e tessuti quale gesto di estrema speranza ed evidenziare il reale valore dello sport come strumento educativo.

Sono questi i temi dell’incontro “Insieme per la vita – Tennis e solidarietà” che avrà luogo a Matera sabato 1 aprile a partire dalle ore 10 al Circolo Tennis Matera in viale delle Nazioni Unite.

Ad organizzarlo l’associazione “Giovanni Manicone” e il “Circolo Tennis Matera” con il sostegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, il Coordinamento Regionale Trapianti ed il patrocinio del Comune di Matera.

Nel corso dell’evento la cittadinanza saluterà l’atleta multitrapiantato Francesco Fiore in procinto di partire per l’Australia dove disputerà i Campionati mondali di tennis per trapiantati.

Durante la mattinata l’atleta Francesco Fiore si esibirà insieme ai ragazzi e ai maestri della Scuola Tennis Gianni Fontanarosa e Enzo Fiore.

Saranno presenti infopoint dell’Associazione italiana donatori organi, dell’Associazione Italiana Donatori di Midollo Osseo e del Coordinamento Regionale Trapianti che forniranno indicazioni ai cittadini sulle modalità di espressione del consenso alla donazione.

Nel corso della mattinata Domenico Lamagna, formatore nazionale dell’Associazione Re Heart che promuovere e diffondere la cultura del primo soccorso e la salvaguardia della vita effettuerà dimostrazioni pratiche sulle manovre di rianimazione e disostruzione.

L’incontro al quale prenderanno parte il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e il Direttore Generale dell’ASM Sabrina Pulvirenti si concluderà con un Flash mob organizzato dagli alunni degli Istituti “Fermi” e “Pascoli” di Matera.

Così Milena Manicone, presidente della Associazione Giovanni Manicone:

“Questa collaborazione mostra la ferma volontà di voler proseguire nel solco segnato dal patto di collaborazione tra le Associazioni, il mondo dello sport, gli enti e le istituzioni, con l’intento di essere partner attivi in un processo di rete ponendo l’accento sui temi di solidarietà e salute, volontariato e cittadinanza attiva”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)