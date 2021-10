A Matera incontro sulla Zes Jonica. Sindaco: “Ultima occasione per rilanciare l’economia della Valbasento”! Questa la situazione

Le Zone Economiche Speciali costituiscono di per sé una opportunità di rilancio per l’economia locale e la ZES jonica, per la sua valenza produttiva e logistica, potrebbe rappresentare un incentivo allo sviluppo economico del Mezzogiorno.

Tanto che il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dichiara:

“La Zona economica speciale Jonica è, probabilmente, l’ultima occasione per rilanciare l’economia della Valle del Basento.

Spero che l’incontro di questa mattina possa servire anche a ridare slancio alla Zes Jonica: un’area a cavallo delle regioni Basilicata e Puglia e che comprende anche le zone industriali di Jesce, la Martella e, appunto, della Valbasento.

Qui sarà possibile beneficiare di politiche di defiscalizzazione e semplificazione burocratica, oltre a massicci investimenti destinati alle regioni del Sud per un totale di 100 miliardi di euro.

Una grande occasione per attrarre gli investitori.

A patto che si punti su quei segmenti dell’economia che comprendono la cultura, la valorizzazione del patrimonio storico, il turismo, l’industria creativa.

E senza dimenticare la necessità di superare i limiti infrastrutturali:

la complessiva inadeguatezza delle interconnessioni tra il sistema portuale di Taranto e le altre reti di trasporto (ferrovia e strade),

lo sbilanciamento della rete autostradale e ferroviaria verso la dorsale adriatica;

il sistema viario a servizio delle aree produttive necessita di interventi di urbanizzazione da parte delle Amministrazioni comunali”.

