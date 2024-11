A Matera incontro pubblico per raccontare gli ultimi 4 anni di Amministrazione comunale

Il già sindaco Domenico Bennardi e alcuni componenti della precedente amministrazione convocano per domani 30 novembre pomeriggio all’Hotel San Domenico alle ore 17:30, un incontro pubblico per raccontare i quattro anni di Amministrazione comunale 2020-2024, coinvolgendo la cittadinanza, chiamata anche ad un rapporto di dialogo “per condividere obiettivi futuri, energie e passioni” come è riportato da Domenico Bennardi.

L’invito è esteso a giornalisti, associazioni, parti politiche, la cittadinanza.

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche un libricino in cui sono sintetizzate le cose realizzate durante il suo mandato.

Oltre a Domenico Bennardi saranno presenti anche altri esponenti della sua Amministrazione, consiglieri e assessori.

Lo slogan scelto per identificare l’incontro è “RiparTI-AMO Matera”.

Si riporta l’invito pubblicato attraverso i canali social dall’ex primo cittadino:

“Amiche e amici, in 4 anni abbiamo realizzato tante cose e raggiunto vari traguardi, proviamo a raccontarli insieme, e facciamo anche il punto sulle esigenze e nuovi obiettivi che vengono da ciascuno di voi, mettendo insieme energie e passione per la nostra città.

Con me ci saranno i compagni di viaggio di questi quattro anni indimenticabili”.