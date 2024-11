Bernalda: “no allo stoccaggio delle scorie sul territorio lucano”. I dettagli

Una nota del Comune di Bernalda fa sapere:

“La discussione è stata avviata già da tempo, ma il 6 dicembre, presso il Comune di Bernalda, si procederà alla stesura del primo documento, coordinato e condiviso dai 6 Comuni direttamente interessati che in modo concreto e fermo si dichiareranno pronti ad ogni azione necessaria affinché il nostro territorio venga scartato da tale programmazione.

Dopo la comunicazione ministeriale del giorno 25 Novembre 2024, in cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica continua la sua attività in tema di valutazione dei siti idonei ad ospitare rifiuti radioattivi e avente precisamente ad oggetto:

“Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco Tecnologico. Avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 152 del 2006”, i comuni di Bernalda, Montescaglioso, Irsina, Scanzano, Montalbano e Genzano di Lucania hanno dato seguito agli incontri già avuti in queste settimane concordando l’appuntamento per coordinare tutte le forze necessarie per opporre un deciso No allo stoccaggio delle scorie sul nostro territorio.

Siamo un territorio a vocazione turistica e agricola e un tale scempio significherebbe pregiudicare definitivamente le nostre economie.

Non esiste nessuna possibilità che si possa accettare passivamente una decisione di tale portata IMPOSTA UNILATERALMENTE!!!”.