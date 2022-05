A Matera il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. Ecco i dettagli

A Matera, oggi, Lunedì 23 Maggio 2022, è stata inaugurata la “Casa della Legalità”.

Alla cerimonia presente anche il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia.

L’esponente politico ha dichiarato:

“Oggi, a trent’anni dalla strage di Capaci in cui venne ucciso il magistrato Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta, sono a Matera insieme al Sindaco per l’inaugurazione della ‘Casa della Legalità’: un immobile confiscato alla mafia che è stato restaurato e risanato, per metterlo a disposizione degli istituti scolastici.

La ‘Casa della Legalità’ rappresenterà anche un luogo della memoria per le future generazioni.

Ricordare è un dovere morale.

Combattere la mafia, 30 anni dopo, con istruzione, cultura e legalità, un obbligo di ciascuno”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)