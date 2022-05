Nova Siri (MT): ancora Bandiera Blu per il suo bellissimo mare! Ecco cosa ci racconta Francesco, l’amministratore del grandissimo villaggio “Giardini d’Oriente”

Come abbiamo annunciato diversi giorni fa, in Basilicata una delle Bandiere Blu per la qualità delle spiagge è stata assegnata a Nova Siri (MT) ubicazione della bellissima struttura a 4 Stelle “Giardini D’Oriente”.

A rilevarla La Foundation for Environmental Education (FEE), indicando le spiagge e i mari che si distinguono per eccellenza ambientale, cura dell’arredo urbano e marino.

I criteri che Nova Siri ha rispettato per ottenere la prestigiosa “Bandiera Blu” sono:

Educazione ambientale e informazione: ad esempio, devono essere affisse informazioni sulla qualità delle acque, sugli ecosistemi locali, un codice di condotta;

Qualità delle acque: ad esempio, la spiaggia deve rispettare pienamente i requisiti di campionamento e di analisi delle acque di balneazione, deve essere conforme alle direttive sul trattamento delle acque reflue;

Gestione ambientale: ad esempio, la spiaggia deve essere pulita, devono esserci cestini per la differenziata, servizi igienici e spogliatoi;

Servizi e sicurezza: ad esempio, deve esserci un numero adeguato di guardaspiaggia, equipaggiamento per il primo soccorso.

Così in questa terra senza tempo, dove sono fiorite le più grandi Civiltà del passato, nasce il resort Giardini d’Oriente.

In merito a tutto questo e sul riconoscimento “Bandiera Blu” a Nova Siri (MT) abbiamo contattato l’amministratore del Villaggio Francesco De Santis.

Adagiato lungo la costa Jonica, a circa 70 km da Matera, la struttura è in stile mediterraneo ed è incastonata in un paesaggio di grande bellezza e suggestione, immersa in un’area verde privata di cinque ettari.

Tra ulivi, aranceti, splendide spiagge e mare cristallino il Villaggio Club Giardini d’Oriente a Marina di Nova Siri è un vero eden del relax, del piacere e del divertimento, grazie alle tante possibilità di svago e ai servizi che offre.

3 piscine, ristoranti, bar, campi sportivi, animazione e area benessere: questi sono solo alcuni dei tanti comfort che il Villaggio Club Giardini d’Oriente offre.

Per gli amanti dello sport, dispone di un campo da calcetto ed uno da tennis, campo da beach volley, beach soccer, tiro con l’arco e ping-pong. A disposizione gratuita di tutti gli ospiti, sulla spiaggia privata, una fornitissima base nautica offre la possibilità di praticare vela, catamarano, kayak, paddle surf e pedalò.

Per il relax ed il benessere presente anche una moderna SPA e fitness center.

Immancabile all’interno del villaggio anche la cucina del territorio con piatti della tradizione declinati in maniera sia elegante che rustica (il tutto sempre accompagnato da un grande buffet).

Certamente i due difficili anni di pandemia non hanno permesso ai lavoratori del settore di godere pienamente delle stagioni turistiche a cui il villaggio era abituato.

Ma, nonostante il peso del Covid, la struttura ha fatto tesoro delle indicazioni emerse durante questa fase e oggi si presenta trasformata.

Spazi comuni, ristorazione ed intrattenimento sono le aree che hanno conosciuto i maggiori cambiamenti.

Infatti tutti i servizi erogati, quali anche i protocolli di sanificazione degli ambienti, la formazione ed il continuo aggiornamento del personale, sono conformi alle norme nazionali e ai principi dell’OMS.

La struttura inoltre, per assicurare adeguato distanziamento, provvederà al controllo degli accessi e dei deflussi in tutti gli ambienti.

Un posto unico, pulito, sicuro, perfetto per famiglie e bambini, che rende fieri noi lucani e che vale la pena di visitare per un po’ di relax e bellezza.

Ricordiamo che il numero di telefono diretto da chiamare adesso per chi volesse ulteriori informazioni per prenotare le vacanze estive (prima che finiscano le camere disponibili) è il 0835877684 mentre il Sito Ufficiale è www.giardinidoriente.com

