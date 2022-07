A Matera giornata all’insegna del grande amore per l’arte con la prima edizione dell’estemporanea di pittura e mostra collettiva! Ecco i dettagli

Una domenica d’estate tutta all’insegna dell’arte quella organizzata ieri a Matera in piazza Vittorio Veneto.

La Galleria Venere ha dato il via alla prima edizione dell’estemporanea di pittura e mostra collettiva d’arte contemporanea e itinerante intitolata “luoghi diversi stessa dimensione”.

Hanno colto l’occasione di farsi conoscere artisti provenienti da Matera, provincia e dalla vicina Puglia.

Nel pomeriggio poi la premiazione e la mostra delle opere.

L’evento è stato organizzato dalla pittrice, gallerista, Art promoter Antonella D’Ecclesiis, direttrice di Galleria Venere.

La stessa ha invogliato la partecipazione degli artisti scrivendo:

“Offrirò in palio la possibilità di organizzare mostre personali per due settimane (valore 500,00 euro) esposizioni in permanenza per 6 mesi (valore 250,00 euro) o esposizione di opere per un mese (valore 100,00 euro) nella mia bellissima Galleria Venere.

Quindi credo di offrire anche io premi sostanziosi agli artisti, con il cuore, spinta dalla grande passione e amore per l’arte che mi contraddistingue da sempre.

Grazie a tutti gli artisti che si sono iscritti“.

Per chi se la fosse persa, l’estemporanea di pittura e mostra collettiva d’arte contemporanea e itinerante sarà riproposta in altre località della vicina Puglia secondo la locandina a seguire.

