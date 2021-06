A Matera finalmente riapre questo bellissimo Palazzo del 500! Le foto

Bellissima notizia per i cittadini di Matera.

Come fa sapere Anna Maria Amenta, assessore alla cultura per la provincia di Matera:

“In una Matera blindata per il G20, con grande emozione per la prima volta, dopo il suo importantissimo restauro, è stato aperto Palazzo Malvinni Malvezzi, di proprietà della Provincia di Matera, ad un evento espositivo.

Ho avuto l’onore di presenziare alla sua prima apertura per accogliere il Presidente del Consiglio Regionale Cicala e la delegazione della stampa estera in una anteprima della mostra ‘Stangers and stangeness’ organizzata in occasione del G20 da Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera e Comune di Tricarico (MT).

Presenti anche la Consigliera Regionale Sileo, il Sindaco di Tricarico Carbone, il Sindaco di Vicchio (comune nel Mugello), gli Assessori alla cultura del Comune di Matera D’Oppido, di Tricarico e di Vicchio.

Un evento espositivo con le foto di Henri Cartier Bresson e del fotografo olandese Eli Dijkers, con alcuni bellissimi scatti anche del borgo di Santa Matia d’Irsi di Irsina.

Una mostra da non perdere che comprende anche installazioni degli studi Osa & Volimezzo e Caret studio sulla bellissima terrazza e sarà aperta al pubblico dal 30 giugno al 30 luglio”.

Ecco le foto.

