A Matera Film “Pins And Needles”: ecco il programma di riprese in area Sassi previsto nei prossimi giorni e relative strade chiuse al traffico

Per i cittadini materani arrivano degli aggiornamenti sulle riprese del film “Pins and Needles”.

Si ricorda che le riprese del film termineranno a Gennaio 2024.

Il film sarà una “comedy” divertente su alcuni racconti della Bibbia.

Il protagonista sarà l’attore francese Omar Sy, conosciuto grazie al film “Quasi Amici”.

Omar Sy è nato a Trappes (Francia) il 20 gennaio 1978.

E’ un attore, comico, cabarettista e doppiatore francese di origini senegalesi e mauritane.

Per via della riprese sono previste modifiche alla circolazione.

Ecco l’annuncio della Produzione:

“Gentili residenti,

a nome della Produzione del film “Pins & Needles”, vi comunichiamo il programma di riprese in area Sassi previste la prossima settimana, rif. ORDINANZA DIRIGENZIALE N.22/2023:

LUN 23/01: riprese in Recinto I Paradiso, Via Sette Dolori;

MAR 24/01: riprese Via Fiorentini, Via Rosario (altezza Ristorante Nadì);

MER 25/01 e GIO 26/01: riprese Via Madonna delle Virtù, area Chiusini.

NOTE:

dal 20/01 al 27/01 l’area Chiusini AQL di Via Madonna delle Virtù sarà interdetta al parcheggio per allestimento set;

25/01 e 26/01 interdizione al traffico veicolare da Via Sant’Antonio Abate fino a Porta Pistola.

Libero accesso per chi deve accedere in Via Fiorentini.

Accesso da Via B.Buozzi per chi deve raggiungere Porta Pistola o Via Madonna Delle Virtù e per chi ha attività di scarico in Via Madonna Delle Virtù.

Per il Sextantio, ci saranno i Porters che aiuteranno gli ospiti dell’Hotel.

I residenti di Via B.Buozzi possono utilizzare i parcheggi anche se vige la nuova ordinanza, tranne in caso di comunicazione da parte della Produzione di eventuali cambi di programma dovuti alle previsioni meteorologiche.

In caso di previsioni meteo avverse, le riprese si svolgeranno in Rione Malve e i parcheggi di Via B.Buozzi saranno riservati alla Produzione.

Dal 23/01 al 26/01 sarà disponibile gratuitamente per i residenti l’utilizzo del parcheggio in Via Saragat e il servizio di navetta sostitutiva.

Vi ringraziamo per la vostra cortese collaborazione.

Cordiali Saluti”.

