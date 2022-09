A Matera festa della vendemmia per questi alunni delle elementari! Le foto

Giovedì 29 settembre si è svolta la Festa della vendemmia 2022 presso la Fattoria Didattica San Domenico, contrada Pantano, Matera.

I bambini della classe 2A della Primaria Cappelluti (I. C. Minozzi Festa), accompagnati dalle loro insegnanti Nina Stella e Tonia Paolicelli, hanno trascorso una piacevole giornata in fattoria per effettuare il laboratorio intitolato “Dall’uva al vino”.

Il valore storico ed antropologico della vendemmia risale a tempi molto antichi e si è tramandato di generazione in generazione attraverso metodi di lavoro agricolo e tradizioni contadine, oltre che come momento di lavoro e condivisione.

I bambini hanno vissuto allo stesso tempo un laboratorio pratico e un’esperienza ludica, partecipando concretamente alla pratica della vendemmia e della pigiatura.

In seguito, hanno assaggiato il succo ottenuto e osservato le successive fasi della trasformazione del mosto in vino.

Il mosto è stato trasportato a scuola e, dopo che gli zuccheri si saranno trasformati in alcool, sarà imbottigliato.

Un’esperienza a dir poco entusiasmante per piccoli e adulti grazie anche ad un’ottima capacità organizzativa dei proprietari della fattoria che, con grande competenza, hanno dato vita ad una vera lezione all’aperto.

Le attività laboratoriali sono state scelte con cura e calibrate all’età dei partecipanti.

È stata un’occasione di crescita e di apprendimento alternativo, in un’ottica di semplicità e interazione, attraverso un percorso sulla sensibilizzazione alle tematiche dell’agricoltura biologica, della tutela dell’ambiente e dell’educazione alimentare e per conoscere i prodotti della natura tipici della stagione autunnale.

Queste alcune foto.

