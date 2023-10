A Matera e Pomarico per questi studenti una grande opportunità di confronto con maestri artigiani! L’iniziativa

Alla scoperta della maestria artigianale lucana con “Benvenuti in Atelier”

Workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate, aperitivi tematici e tante altre attività saranno al centro della due giorni di “Benvenuti in Atelier”, iniziativa promossa in tutte le Regioni italiane da CNA Federmoda per narrare al grande pubblico la qualità, la creatività, la bellezza, ed il saper fare che stanno alla base del successo del made in Italy.

Anche la Basilicata prenderà parte con entusiasmo al bellissimo progetto ideato e realizzato da Cna Federmoda.

Dichiara Leo Montemurro Presidente Cna Basilicata:

“Con Benvenuti in Atelier intendiamo proporre al pubblico delle nostre città e dei nostri borghi un percorso immersivo nel made in Italy, un’occasione per farsi rappresentare le qualità dell’artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda da quei protagonisti, che con grande impegno e poco clamore mantengono alto, nel mondo, il valore e l’immagine delle nostre produzioni”.

Afferma Renato Zaccagnino, Presidente Cna Territoriale Potenza:

“Quella del 4 e 5 novembre prossimi sarà un’opportunità, per le nostre imprese che hanno deciso di coglierla, di offrirsi momenti esclusivi per soffermarsi su un tessuto, su una pelle, un dettaglio di lavorazione o confrontarsi con il maestro artigiano sul modello del capo o del prodotto da realizzare”.

Conclude Matteo Buono Presidente Cna Territoriale Matera:

“CNA Federmoda, attraverso Benvenuti in Atelier, vuole sostenere e promuovere quel sistema di imprese che sta alle origini del nostro sistema moda, un modello che trae origine dal forte radicamento territoriale esprimendone vigore, estro inventivo e maestria.

A seguire il programma delle due giornate.

Programma CNA Matera, Benvenuti in Atelier, Arterego di Margherita Albanese Via Rosario 48 Sasso Barisano

L’evento “Benvenuti in Atelier” offre un’opportunità unica per conoscere da vicino il talento e la creatività dell’artigiana Margherita Albanese e imparare le tecniche utilizzate nella realizzazione dei suoi gioielli.

Margherita condividerà la sua passione per il riciclo e la sua visione artistica, creando un ambiente accogliente e stimolante per i partecipanti.

Sabato 04/11/2023

dalle ore 09:00 alle 11.00 Workshop per la realizzazione di gioielli in materiali non preziosi

dalle ore 11.30 alle 12.30 Visita dell’Atelier aperta a Cittadini e Turisti

Dalle ore 12.30 alle 13.00 presentazione del Progetto di Turismo esperenziale “Matera Artisan & Handcraft Experience di cui fa parte anche l’Atelier Arterego a cura di Leo Montemurro Presidente CNA Basilicata

Domenica 05/11/2023

dalle ore 16.00 alle 18.00 Workshop per la realizzazione di gioielli in materiali non preziosi

dalle ore 18.00 alle 19.00 Visita dell’Atelier aperta a Cittadini e Turisti

Margherita guiderà i partecipanti al workshop nella creazione di gioielli realizzati con materiali di riciclo. Sarà un’occasione fantastica per mettere in pratica la creatività a volte nascosta in ciascuno di noi e imparare nuove tecniche.

Al termine del workshop, tutti i partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione. Sarà un riconoscimento del vostro impegno e del vostro interesse nell’apprendere nuove conoscenze artistiche.

Durante la visita da parte di cittadini e turisti Margherita illustrerà il progetto creativo alla base del suo progetto artistico

I posti per il workshop sono limitati, pertanto si consiglia di prenotare al più presto tramite il numero WhatsApp 3382955845

Programma CNA Matera, Benvenuti in Atelier, Denì Service di Donato Cirella con sede in Pomarico Via Giulio Rivera.

L’evento “Benvenuti in Atelier” offre un’opportunità unica per conoscere da vicino il talento e la creatività dell’artigiano Donato Cirella e imparare le tecniche utilizzate nella realizzazione dei suoi capi in maglieria.

Donato condividerà la sua passione e la sua visione artistica, creando un ambiente accogliente e stimolante per i partecipanti siano essi gli studenti, i semplici cittadini o i turisti.

Sabato 04/11/2023

dalle ore 10.00 alle 12.30 Workshop con la partecipazione degli studenti delle classi 4° e 5° dell’I.S.S. Isabella Morra di Matera per la realizzazione di capi di abbigliamento in maglieria su macchine sagomate.

Nel corso del workshop gli studenti avranno la possibilità di conoscere da vicino il processo di creazione dei capi di maglieria artigianale. Alla dimostrazione prenderà parte anche il Presidente della Cna Territoriale di Matera Ing. Matteo Buono.

Domenica 05/11/2023

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si terrà un workshop aperto al pubblico, su prenotazione tramite whatsapp al numero 3291252856. Durante questo workshop, verrà presentato e illustrato il brand “Faccio Plaid”, con una dimostrazione pratica della produzione di un plaid personalizzato con l’immagine di una foto realizzata in tessitura a maglia.

Ci sarà un sorteggio tra tutti i partecipanti al workshop e il fortunato vincitore riceverà il plaid realizzato durante la dimostrazione.

Inoltre, sarà possibile per i partecipanti realizzare accessori personalizzati con i materiali messi a disposizione dall’Atelier.

Alla giornata è prevista anche la partecipazione degli ospiti della Comunità Alloggio Caris di Pomarico (promossa dalla Coop. Soc. Caris) e della Cooperativa sociale Vita Alternativa di Miglionico.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un certificato di partecipazione, come attestato dell’esperienza vissuta presso l’atelier di Donato Cirella.

Al termine del workshop è prevista una piccola degustazione di prodotti tipici locali.

