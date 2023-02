A Matera e Policoro locali disponibili per attività commerciali, associazioni, imprenditori, professionisti. I dettagli

Ater Matera, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera, ha indetto un’asta pubblica per l’assegnazione di sei locali situati nei comuni di Matera e Policoro.

Come precisa l’Ente:

“Questi locali rappresentano un’opportunità interessante per attività commerciali, associazioni, imprenditori, professionisti, che cercano uno spazio per le loro attività, con un canone contenuto.

I sei locali sono tutti a piano terra e si trovano in posizioni strategiche della città.

Due di essi si trovano a Matera, in Via G. Fortunato e in Via Liguria e sono ad uso ufficio, mentre gli altri quattro si trovano a Policoro in Via Siris e sono ad uso commerciale.

I locali sono facilmente accessibili anche per i disabili perchè a livello strada e alcuni godono di un’ottima visibilità da parte dei potenziali clienti”.

Eccoli nel dettaglio:

a) Locale in Matera – Via G. Fortunato n. 2, di mq 61, piano terra, uso ufficio. Il canone di locazione mensile a base di asta è stato determinato in base alla

Delibera dell’Amministratore Unico n. 11/2023 del 15.02.2023 (€ 7,00 al mq) ed è pari complessivamente a € 427,00 oltre IVA;

b) Locale in Matera – Via Liguria n. 41, di mq 66, piano terra, uso ufficio. Il canone di locazione mensile a base di asta è stato determinato in base alla

Delibera dell’Amministratore Unico n. 11/2023 del 15.02.2023 (€ 7,00 al mq) ed è pari complessivamente a € 462,00 oltre IVA;

c) Locale in Policoro – Via Siris n. 123/a, di mq 42, piano terra, uso commerciale/artigianale. Il canone di locazione mensile a base di asta è stato

determinato in base alla Delibera dell’Amministratore Unico n. 11/2023 del 15.02.2023 (€ 7,00 al mq) ed è pari a € 294,00 oltre IVA;

d) Locale in Policoro – Via Siris n. 129/a, di mq 75, piano terra, uso commerciale/artigianale. Il canone di locazione mensile a base di asta è stato

determinato in base alla Delibera dell’Amministratore Unico n. 11/2023 del 15.02.2023 (€ 7,00 al mq) ed è pari a € 525,00 oltre IVA;

e) Locale in Policoro – Via Siris n. 133/a, di mq 64, piano terra, uso commerciale/artigianale. Il canone di locazione mensile a base di asta è stato

determinato in base alla Delibera dell’Amministratore Unico n. 11/2023 del 15.02.2023 (€ 6,00 al mq) ed è pari a € 448,00 oltre IVA.

f) Locale in Policoro – Via Siris n. 133/b, di mq 42, piano terra, uso commerciale/artigianale. Il canone di locazione mensile a base di asta è stato

determinato in base alla Delibera dell’Amministratore Unico n. 11/2023 del 15.02.2023 (€ 6,00 al mq) ed è pari a € 294,00 oltre IVA;

Così l’Amministratore Unico Lucrezia Guida:

“Con questa asta l’Ater Matera vuol far evincere il suo impegno anche per le associazioni, le attività commerciali e professionali del territorio mettendo a disposizione tutti i locali nella disponibilità dell’Ente per lo sviluppo degli operatori del materano”.

Per l’Ente:

“L’asta pubblica consentirà la definizione del canone, al maggior offerente, rappresentando un modo trasparente ed equo per l’assegnazione di beni pubblici come i locali.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione all’asta sono disponibili sul sito www.atermatera.it o a questo link:

https://www.atermatera.it/index.php/avvisi-e-bandi/item/1779-asta-pubblica-per-l-assegnazione-in-locazione-di-n-6-locali-ad-uso-diverso-dall-abitazione-siti-nei-comuni-di-matera-e-policoro“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)