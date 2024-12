A Matera docenti e volontari in un dialogo aperto con questo psicologo e psicoterapeuta. L’incontro in programma

“Insieme per la Vita – Educare alle relazioni“, una serie di incontri organizzati dall’Associazione “Giovanni Manicone” di Matera, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria locale, partenza il 12 dicembre presso l’Aula Magna dell’ I. C. Fermi.

Si tratta di un progetto di educazione affettiva che diventa un momento collettivo di riflessione: a guidare il gruppo , il 12 Dicembre, ci sarà il professor Gaetano Cotena, psicologo e psicoterapeuta, docente nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia.

Focus dell’attività formativa, la gestione dell’emotività dell’alunno e il ruolo del docente: quali sono i gesti, i toni, le parole che caratterizzano una buona relazione?

Che caratteristiche ha un’affettività sana, paritaria e rispettosa?

In che modo la scuola può fornire strumenti per favorire il benessere emotivo dei ragazzi?

A queste e ad altre domande si risponderà oggi, ma anche in appuntamenti successivi a questo primo incontro, nei quali saranno affrontati i temi dell’ansia, degli attacchi di panico e dei disturbi alimentari; si parlerà anche di bullismo, in un evento che vedrà la presenza dell’Associazione “Mabasta”, acronimo di Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti, che dal 2016 opera per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Lo Sport come strumento educativo e sociale sarà il protagonista dell’ultimo incontro coordinato dal Prof. Gianni Fontanarosa , docente di scienze motorie e sportive.

Di seguito la locandina con i dettagli.