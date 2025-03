A Matera chieste primarie aperte in vista delle elezioni comunali. I dettagli

“Cento giovani di Matera con determinazione e senso di responsabilità, hanno deciso di farsi promotori di un processo democratico indispensabile per la città”.

Questo quanto comunicato da Europa Verde Basilicata in vista delle prossime elezioni, che continua dicendo:

“Quando la politica si dimostra assente o incerta, è legittimo e necessario che siano i cittadini a prendere l’iniziativa, chiedendo ascolto e contribuendo direttamente alle scelte future.

I giovani di Matera, che già nei mesi scorsi avevano avanzato la proposta di organizzare le primarie aperte in vista delle elezioni comunali, annunciano ora che procederanno autonomamente alla loro organizzazione.

L’obiettivo è chiaro: individuare un candidato sindaco che possa rappresentare le forze politiche e civiche interessate a costruire un’alternativa credibile per il governo della città.

Europa Verde, è stata, sin dall’istituzione del tavolo, l’unica forza politica a indicare le primarie come risoluzione dell’impasse decisionale da parte dei partiti , tant’è che non solo condivide l’istituto delle primarie, ma per andare incontro alla richiesta dei 100 giovani e valorizzare il loro messaggio, auspicherebbe che venga data la possibilità di votare alle primarie a partire dai 16 anni di età.

Una scelta che sottolinea l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nelle decisioni politiche, riconoscendo loro il diritto di esprimersi sul futuro della città che vivono ogni giorno.

Questa iniziativa rappresenta un segnale forte: la partecipazione attiva non può essere soffocata dalle indecisioni dei partiti.

Se la politica non risponde, è giusto chiedere mutualità alla partecipazione democratica dei cittadini in modo che si possa garantire un futuro migliore a Matera”.