Aliano non sarà Capitale Italiana della Cultura 2027 ma resterà un tesoro che continua a brillare! Ecco le dichiarazioni

“Aliano – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Francesco Mancini – non sarà Capitale Italiana della Cultura 2027, ma il progetto la “Terra dell’altrove”, con la storia, i paesaggi, il legame con Carlo Levi e, in generale, il percorso e la candidatura hanno acceso i riflettori su un patrimonio culturale unico e prezioso.

La Provincia di Matera ringrazia Aliano per aver portato avanti con orgoglio e passione la sua candidatura e si impegna a continuare a sostenere e promuovere la ricchezza culturale di questo borgo e di tutta la nostra provincia.

La Basilicata non demorde e ci riproverà, perché quando c’è da fare fronte comune per valorizzare il territorio sa fare sintesi in modo eccellente.

Aliano è e rimarrà un tesoro di cultura che continua a brillare, un luogo dove la storia e la bellezza si fondono in un’esperienza indimenticabile”.