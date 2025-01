A Grottole l’Ente Pro Loco Basilicata programma gli eventi per il 2025. I dettagli

Importante riunione operativa del Consiglio regionale dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps, ieri a Grottole (Mt) presso la sede della Pro Loco Grottole Aps per l’approvazione del rendiconto delle attività dell’anno appena trascorso e per la programmazione degli eventi e delle opportunità della Rete associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane per il 2025.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Grottole Angelo De Vito accompagnato dalla consigliera Carla Mellone e il Presidente della Pro Loco Grottole Giovanni Brindisi insieme ad alcuni componenti del direttivo che hanno accolto i consiglieri del comitato regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps;

Gaetano Vitale segretario regionale e Presidente Pro Loco Lavello, Maria Teresa Romeo vicepresidente regionale e dirigente Pro Loco Pisticci, Giovanni Moreno Presidente Pro Loco Laurenzana, Pietro Marino Presidente Pro Loco Satriano di Lucania, Franco Tornese dirigente Pro Loco Marconia, Carmine Castronuovo Presidente Pro Loco Sant’Arcangelo collegato da remoto e Rocco Franciosa Presidente regionale e Presidente Pro Loco Barile.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa nel ringraziare per l’ospitalità il Sindaco Angelo De Vito e il Presidente della Pro Loco Giovanni Brindisi ha sottolineato:

“siamo impegnati dalla nostra costituzione a svolgere l’ azione al servizio delle nostre affiliate mettendo al centro le Pro Loco e i territori lucani con attività di rilevanza regionale e nazionale puntando a garantire l’assistenza, la rappresentanza ed il coordinamento in sinergia con la Regione Basilicata, l’Anci Basilicata e l’Apt Basilicata che ringraziamo per il prezioso supporto”.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e con grande determinazione ed impegno siamo proiettati a continuare il nostro impegno nell’immediato futuro con un ricco programma di eventi su tutto il territorio regionale” ha concluso Franciosa.

Il Sindaco di Grottole De Vito nel suo intervento di saluto ha dichiarato:

“siamo onorati di ospitare il Consiglio regionale di Ente Pro Loco Basilicata e ribadiamo la nostra collaborazione alla Pro Loco Grottole confermando l’intenzione di continuare ad offrire gli strumenti come quello della sede sociale per poter operare nell’interesse della comunità con un rapporto costruttivo da consolidare”.

Il comitato regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps fa sapere il Presidente Rocco Franciosa ha in programma le seguenti attività: il 23 marzo prossimo l’assemblea regionale a Cancellara (Pz), la giornata di selezione dei progetti di servizio civile universale a Marconia (Mt), la formazione generale degli operatori volontari dei progetti di servizio civile universale a Campomaggiore (Pz), il corso di formazione generale per volontari e dirigenti Pro Loco il 18 maggio a Sant’Arcangelo (Pz), l’Expo Pro Loco Basilicata in Festa nel Parco della Grancia di Brindisi Montagna (Pz), la Festa della Musica regionale a Montemilone (Pz), la Giornata Ecologica delle Pro Loco a Savoia di Lucania (Pz), il Premio Pro Loco Basilicata Italìa a Melfi (Pz), e il progetto nazionale AgroArcheoTrekking con le tappe regionali da fare a Laurenzana nel Parco nazionale dell’Appennino Lucano, a Grottole nel Bosco Coste, a Garaguso in cammino nel Parco regionale Dolomiti Lucane, a Matera nel parco Colle Timmari e a Marconia nel Bosco Salice, a Monticchio nel Parco regionale del Vulture ed a Chiaromonte nel Parco nazionale del Pollino.

Invece a partire da sabato 1 febbraio 2025 alle ore 18 presso la sala consiliare di Scanzano Jonico (Mt) con la Pro Loco Scanzano Jonico Aps e il Comune di Scanzano Jonico (Mt) ci sarà la prima presentazione del libro di Luca Somma e della mostra fotografica del progetto “I paesaggi dell’abbandono, Riforma fondiaria in Basilicata” realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, per proseguire il 15 febbraio a Venosa (Pz) con il Comune di Venosa, il Club Unesco del Vulture e l’Associazione Venosa Città della Cultura e l’8 marzo a Matera a Borgo La Martella con l’Associazione “Amici del Borgo La Martella” e il Circolo Filatelico “Raffaele Paladino” Materano.

Per quanto concerne gli appuntamenti nazionali targati Ente Pro Loco Italiane Aps ci saranno il prossimo 19 marzo 2025 al Senato della Repubblica la cerimonia di consegna dei marchi di qualità Epli, il 6 maggio 2025 la cerimonia nazionale del Concorso letterario nazionale Eplibriamoci e dal 21 al 23 novembre la Fiera nazionale dei Territori “Gustarte” a Gravina di Puglia.

Al termine della riunione la Pro Loco Grottole e lo storico locale Giovanni Quaranta hanno fatto visitare le bellezze del centro storico: il Castello, la chiesa madre, la chiesa di San Rocco e la famosa chiesa “Diruta”.