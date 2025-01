A Matera e Policoro in partenza un percorso formativo per aiutare queste persone

Al via le nuove attività destinate al potenziamento dei servizi per le persone con Disturbo dello Spettro Autistico annunciate il 2 Gennaio dal Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo.

L’iniziativa mirata ad attuare il progetto “La cura dei soggetti con disturbo dello Spettro autistico” del Ministero della Salute, vedrà la collaborazione tra l’UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’ASM di Matera, IMPAROLA – Centro Riabilitativo e La Città Essenziale – Consorzio di Cooperative Sociali risultate vincitrici di Avviso di gara pubblica.

Margherita Bozza, Neuropsichiatra Infantile e coordinatrice del progetto, spiega:

“Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la possibilità di proseguire un percorso di stimolazione cognitiva, motoria, sociale, comunicativa attraverso attività svolte in gruppo e in un contesto naturale in stretta collaborazione con le famiglie e con la supervisione dei clinici”.

Il progetto è rivolto a persone con diagnosi di autismo dai 6 ai 60 anni residenti nel Comune di Matera e nell’area del Metapontino e mira a sviluppare percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione, allo sviluppo delle autonomie e di una maggiore consapevolezza emotiva.

La partecipazione è gratuita.

La realizzazione del progetto sarà resa possibile grazie al finanziamento specifico previsto dal Ministero della Salute e assegnato dalla Regione Basilicata all’ASM di Matera.

Le attività prevedono laboratori pratici con uscite in loco, attività di role-play e simulazioni basate su storie sociali, interventi assistiti con gli animali, attività sportive di squadra, laboratori informatici e teatro.

Il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo commenta:

“Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una società più inclusiva, dove ogni individuo può trovare spazio per esprimere il proprio potenziale attraverso il lavoro di gruppo ed è soltanto la prima delle diverse linee progettuali che attualmente stiamo sviluppando e che vedranno a breve l’attivazione di ulteriori progetti innovativi, l’incremento del personale sanitario destinato all’attività clinica e l’attivazione di percorsi di Formazione specialistici destinati al personale dipendente sui contenuti del disturbo dello spettro autistico”.

L’Assessore regionale alla Salute e Politiche per la persona Cosimo Latronico, afferma:

“Accogliamo con soddisfazione l’avvio del progetto ‘La cura dei soggetti con disturbo dello Spettro Autistico’, un’iniziativa che rappresenta un modello di intervento innovativo e inclusivo, centrato sui bisogni concreti delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Questo progetto, reso possibile dal sostegno del Ministero della Salute e dalla sinergia tra Regione Basilicata, ASM di Matera e il mondo del terzo settore, rafforza il nostro impegno nel promuovere il benessere e l’autonomia delle persone più fragili attraverso approcci multidisciplinari e integrati.

L’offerta di percorsi personalizzati e di attività che puntano a stimolare competenze cognitive, motorie, sociali e lavorative, così come la collaborazione diretta con le famiglie, è il segno di una nuova visione del welfare territoriale: non solo erogare servizi ma costruire contesti di reale inclusione, valorizzando le potenzialità di ciascuno.

Voglio infine esprimere il mio ringraziamento a tutti i professionisti, le istituzioni e le realtà del terzo settore coinvolte per il loro impegno a favore delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Il futuro passa attraverso la condivisione e la collaborazione, ed è così che possiamo davvero trasformare il nostro territorio in un luogo di opportunità per tutti.”

Le attività avranno inizio il 12 Febbraio e saranno svolte per 40 giorni consecutivi e comunque non oltre il 31 marzo 2025 come previsto dal Decreto Ministeriale del 24.01.2023, presso le sedi di Matera e Policoro con la possibilità di usufruire del servizio di trasporto.