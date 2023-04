A Grassano, con il Maestro Carmine Antonio Catenazzo, un concerto che ha scaldato il cuore! Ecco le foto

“Un concerto che ci ha scaldato il cuore!”

Così esordisce l’amministrazione comunale di Grassano che fa sapere alla comunità:

“Amiche ed amici ringraziamo il Maestro Carmine Antonio CATENAZZO per lo splendido spettacolo che ci ha donato, suonando lo storico organo a canne della Chiesa Madre.

Grazie Don Pino per aver organizzato l’evento, in ricordo di Don Carmine, tanto legato a quello strumento, per lui, più di uno strumento e grazie a Laura per aver presentato la serata.

Inoltro formuliamo i migliori auguri al Maestro CATENAZZO per il nuovo incarico di DIRETTORE del Conservatorio di Matera”.

Presenti il vicesindaco Teresa Sileo ed il capogruppo Giuseppe Abbatangelo.

Ecco le foto della serata.

