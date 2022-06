A Ferrandina visite gratuite per i cittadini! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Ciechi, Ipovedenti ed Invalidi Lucani ACIIL:

“Ancora una volta l’Associzione Ciechi, Ipovedenti ed Invalidi Lucani ACIIL scende in campo iper una giornata di screening oculistico gratuito per il prossimo 14 Giugno 2022 a Ferrandina (MT).

L’Associazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ferrandina ai quali va il nostro più sincero ringraziamento per la sensibilità dimostrata, ha deciso anche in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo di donare visite di prevenzione oftalmologica soprattutto alle famiglie più in difficoltà.

Questa è una delle tante iniziative che portiamo avanti per aiutare la cittadinanza consapevoli del delicato momento storico e sanitario che stiamo affrontando.

La giornata è stata organizzata ed adeguata per lavorare in sicurezza.

Negli anni passati abbiamo sempre dedicato questa giornata per diffondere l’importante messaggio della prevenzione e anche quest’anno lanciamo questa iniziativa perchè una semplice visita può cambiare il destino di un bambino o di un adulto.

Dunque Martedi 14 Giugno 2022, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30, verranno effettuate visite oculistiche gratuite in Piazza Plebiscito a Ferrandina al fine di garantire la prevenzione per grandi e piccini.”