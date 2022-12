A Ferrandina tutto pronto per vivere una magica atmosfera natalizia all’insegna della musica gospel! Ecco l’evento in programma

La Pro Loco Ferrandina, con il Patrocinio del Comune presenta, THE JOYFUL CHORUS GOSPEL che in occasione delle festività natalizie, offrirà alla Comunità, un momento di musica Gospel, questa sera alle ore 20.30 presso il Cine Teatro Domenico Bellocchio.

La promessa è quella di vivere una magica atmosfera natalizia all’insegna di musica sacra, molto simile alla canzone corale spiritual, che emerse nelle chiese afroamericane cristiane-metodiste negli anni trenta; composta, diffusa e suonata successivamente da artisti di qualunque fede o etnia, soprattutto nel sud degli Stati Uniti d’America e poi nel resto del mondo.

Il termine gospel, in inglese, significa Vangelo, e per questo utilizzata spesso in riti religiosi, cristiani o ortodossi.

Oggi è anche presentato come spettacolo musicale di genere nel meraviglioso mondo della musica mondiale.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)