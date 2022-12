A Ferrandina tutto pronto per il gran concerto “Buon Natale 2022”. I dettagli

Serata in Concerto questa sera al Teatro Domenico Bellocchio di Ferrandina, con il Centro di Cultura e Tradizioni Popolari “Ernesto De Martino”, che presenterà IL GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA’ DI FERRANDINA, “Buon Natale 2022”, diretto dal M° Domenico Ponzio, e con la direzione artistica del Prof. Giuseppe Mazzone.

Ad intrattenere il pubblico in sala opere di musica prettamente di origine bandistica e melodie orecchiabili di alto livello, per veri appassionati e semplici ascoltatori, per grandi e piccini, augurando a tutti una buona continuazione delle festività Natalizie all’insegna dell’ottima musica.

Appuntamento a stasera dunque, alle ore 19:00, al Teatro Domenico Bellocchio di Ferrandina, con il gran concerto “Buon Natale 2022”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

