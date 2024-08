A Ferrandina la settimana dello Sport: al via tra tornei, giochi di una volta, musica e inclusione! I dettagli

La “Settimana dello Sport 2024” si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di sport e per chi desidera rivivere i giochi tradizionali di una volta.

L’apertura ufficiale è in programma domenica 4 agosto al Campo Santa Maria, alle ore 20.45, con le associazioni che, in compagnia dei ragazzi de “L’Ancora”, sfileranno in parata, prima dell’accensione della fiaccola dei giochi e dei saluti istituzionali.

A fare da cornice alla cerimonia uno spettacolo di water ball e farfalle luminose.

Poi spazio alle gare di basket, pallacanestro in carrozzina, calcio, atletica, tennis, hockey, vortex.

Lunedì 5 si fa un salto nel passato con la giornata dedicata a “I giochi di una volta nei quartieri”.

In piazza Plebiscito, dalle ore 18,30 alle ore 20,30, bimbi e ragazzi potranno sfidarsi in giochi tradizionali, a cura de Lo Scoiattolo Aps con la collaborazione di Mario Pallotta, come corsa coi sacchi, cerchio, linea, circuito monopattini di una volta, pallavolone.

I più coraggiosi potranno anche mettersi alla prova con La cuccagna dei piccoli, prima di cedere il campo, alle ore 21.30, alla seconda edizione di Ferrandina in cima alla cuccagna, la gara a squadre a cura de Lo Scoiattolo Aps.

Il tennis sarà protagonista il 6 agosto, il 7 agosto finalissima del torneo di beach volley e l’8 agosto la Futsal super league 2024.

Il 9 agosto, le attività saranno dedicate allo sport al femminile, con un convegno dedicato e sessioni di difesa personale, a cura del maestro Giulio Monachello, nel chiostro di San Domenico.

La settimana si concluderà in bellezza il 10 agosto con una passeggiata in bici per la città, a cura di Icarus bike, Custom bike e Bici club, il torneo di scacchi sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele, la premiazione dei tornei e il concerto finale, in Piazza Plebiscito, dei Renanera, organizzato in collaborazione con Asd Ferrandina 17890.

Durante tutta la settimana, un’ampia varietà di discipline coinvolgerà tutti i partecipanti.

Un evento ricco, promosso dall’Amministrazione comunale, che non solo promuove lo spirito sportivo, ma rafforza anche il senso di comunità e appartenenza.