A Ferrandina continuano le feste natalizie in grande stile con uno dei Migliori Cori Gospel Italiani! Ecco i dettagli

Giovedì 5 gennaio 2023 presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Ferrandina tutti invitati al “Christmas Tour” “Non solo Gospel” organizzato dal “CHORUS INSIDE BASILICATA”, Parrocchia S.G. Battista e dal Coro San Giovanni Paolo II, con il Patrocinio del Ministero della Cultura.

L’evento fa parte del cartellone “Natalis Laetitia” dei Concerti Corali nella terra di Basilicata.

Queste le notizie forniteci dal M° Giulio Giannelli:

“I Non Solo Gospel vantano una decennale carriera artistica, fatta di svariati riconoscimenti e premi a carattere nazionale e internazionale, tra cui 5 Grammy ai Gospel Music Awards italiani in cui si sono aggiudicati anche il titolo di Miglior Coro Gospel Italiano.

Collaborazioni artistiche e discografiche tra cui quella con Gino Paoli e varie le ospitate televisive in Rai: Uno mattina, La Vita in diretta, Una voce per Padre Pio e l’ultima nel 2018 nel giorno di natale, ospiti nel salotto di Caterina Balivo in Vieni da Me.

Presenti anche sul grande schermo con due film, nel 2008 in “Io non ci casco”, nel 2017 in “E se mi comprassi una sedia” e nel DocuFilm “Vivi dal Villaggio al Viaggio” dove hanno cantato insieme a tanti artisti della radio e della televisione tra cui Rosario Fiorello.

Tantissimi concerti e un repertorio vario e coinvolgente all’insegna della buona musica internazionale.”

La cittadinanza è invitata il 5 gennaio dalle ore 19:00 per una piacevole serata all’insegna della particolare melodia Gospel… e non solo.

Ecco la locandina dell’evento.

