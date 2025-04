A Colobraro tutto pronto per la sagra dell’asparago selvatico e lo spettacolo di Dino Paradiso! Il programma

È ormai quasi tutto pronto per la sagra dell’asparago selvatico di Colobraro che si terrà sabato 3 maggio dalle ore 19:00 presso Largo convento.

L’amministrazione comunale di Colobraro, guidata dal sindaco Nicola lista, ha fortemente creduto in un progetto dal titolo “Il cibo nei rituali magici” – un cartellone eterogeneo che darà risalto alle peculiarità enogastronomiche e storico/magiche di Colobraro.

La sagra, che si terrà sabato 3 maggio, è uno degli appuntamenti cruciali del cartellone: i ristoratori locali si sono uniti per dar vita ad un piatto unico, e non solo, che vedrà come protagonista, l’asparago selvatico di Colobraro, autoctono e singolare per caratteristiche e bontà.

La serata partirà dalle ore 19:00 con la euroband, una Street band strepitosa, che incanterà tutti i partecipanti, coinvolgendoli e facendoli cantare.

ùDino paradiso, cabarettista lucano dalle performance nazionali, allieterà il pubblico con monologhi incentrati sul cibo, e sui pregi e difetti dei Lucani a tavola.

Ha dichiarato il sindaco Nicola Lista:

“Questa è la prima edizione della sagra dell’asparago selvatico di Colobraro, ma con l’aiuto dei ristoratori, e di tuti gli attori di questa prima edizione, vogliamo fortemente collocare Colobraro fra le mete più ambite dei tour enogastronomici internazionali”.

Di seguito la locandina dell’evento con i dettagli.