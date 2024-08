Sono state ben diciotto – un terzo delle quali femminili – le squadre giovanili che hanno partecipato alla 4^ “Coppa Antonio Statuto – Circuito Basilicata Coast to Coast”, manifestazione andata in scena lo scorso weekend a Bernalda e valida come tappa di qualificazione alle Finali Nazionali Giovanili 3×3.

Le squadre laureatesi campioni di ciascuna categoria potranno così rappresentare la Basilicata nella rassegna tricolore in programma a Lignano Sabbiadoro dal 2 all’8 Settembre.

Ci saranno i Picernobyl (Alessandro Carbonara, Gabriele Centola, Antonio Lettieri e Francesco Genovese), quartetto potentino – picernese tesserato per la Pallacanestro Potenza uscito imbattuto dalla categoria Under 14, alla quale hanno preso parte anche gli Anadolu I – Fess di Matera ed i team locali Sburriz e Bernalda Basket.

Nella prima giornata di gare spazio anche all’interessante ed avvincente torneo femminile, al quale hanno preso parte sei squadre provenienti da Matera, Bernalda e Potenza.

E’ servito un tempo supplementare – con due triple della scatenata Irene Galasso nel minuto supplementare – a dare il successo alle #4SHAQ (oltre alla già citata Galasso anche Anastasia Sergio, Gaia Possidente ed Erika Lorusso, tutte tesserate con la Invicta Potenza) per 19-13 sul più piccolo dei due terzetti materani, Genco Rock’n’roll composto dalle gemelle Rosita e Lucia Genco e da Bianca Visceglia.

Le potentine hanno poi bissato il successo anche nella categoria intermedia – Under 16 – superando le più giovani Baccalà (Donatina Pietrafesa, Emma Sacco, Maria Chiara Arcieri e Giulia Colella, le prime tre provenienti da Potenza e l’ultima da Brindisi, ma tutte prossime compagne di squadra a Battipaglia nella prossima stagione), che a loro volta non hanno mancato l’appuntamento con la vittoria nell’Under 14, avendo la meglio su Armani Comio da Bernalda: Clara Favale, Benedetta Latronico ed Anna Claudia Motola.

All’indomani spazio per la categoria Under 18, con otto squadre ai nastri di partenza, provenienti da Potenza, Avigliano, Castellaneta, Bernalda e Matera.

Vittoria senza passi falsi per gli Sburè di Patate (Paolo Rosa, Stefano Summa e Gabriele Falciano, nell’ultima stagione rispettivamente in forza a Scafati, Timberwolves Potenza e Nuovo Basket), prevalsi in finale sui generosissimi Soldi e Paura Mai Avuti (Domenico Comes, Elia Urbano e Giuseppe Granata dalla Valentino Basket Castellaneta). Gli stessi cedono solo 22-21 ai Sassi Roventi (i materani Christian Belgrano, Diego Carlucci, Saverio Tortorelli e Raffaele Dottorini), che la spuntano con un canestro al fotofinish a rimbalzo in attacco di Tortorelli.

In un clima di estrema correttezza e fair play, la due giorni – arbitrata dal bernaldese Gianluca Forcillo designato dalla FIP Basilicata – si è conclusa con la cerimonia di premiazione, impreziosita dalla presenza di mamma Franzella e Salvatore, il fratello di Antonio Statuto, indimenticato giocatore ed allenatore potentino al cui ricordo è dedicata la manifestazione.

Ecco le foto degli atleti che si sono laureati campioni di ciascuna categoria.