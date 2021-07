A Bernalda pronta a partire una campagna vaccinale straordinaria! Ecco date e orari

Il Commissario Straordinario per l’Emergenza Gen. Figliuolo, in accordo con la Regione Basilicata, la Asm di Matera

ed il Comune di Bernalda, organizza a decorrere dal prossimo 26 luglio (ore 9.00- 12.30 / 15.00- 21.00) una campagna vaccinale straordinaria da effettuare con unità mobile della difesa, tramite coordinamento locale del gen. Pirro, presso il poliambulatorio di Bernalda e presso il domicilio delle persone fragili e non deambulanti.

Nell’ordine saranno rispettate le seguenti priorità:

1. Soggetti fragili ed estremamente vulnerabili;

2. Ultraottantenni;

3. Fascia età :70-79 anni;

4. Fascia età :60-69 anni;

5. Fascia età :12-19 anni e tutto il personale impegnato nel settore scolastico;

6. A seguire tutti gli altri in ordine di anzianità.

I medici di medicina generale che intendano offrire la propria disponibilità a coadiuvare, nell’attività di vaccinazione, il team mobile della difesa, sono invitati a contattare il referente comunale del servizio di protezione geom. Brescia Emanuele al n. Tel 0835-540231 cell. 3392651710.

Tutti i cittadini non ancora vaccinati sono invitati a fornire le proprie generalità all’ufficio di polizia locale ai nn. Tel. 0835 540242/ 540243 o al geom. Brescia Emanuele al n. Tel 0835-540231 cell. 3392651710, per la predisposizione di un elenco dei vaccinandi che saranno contattati con indicazione del giorno e ora prevista per le operazioni di vaccinazione.

Tale sistema di vaccinazione delocalizzata, capillare e prossima ai cittadini ha l’obiettivo di completare l’immunizzazione della popolazione per scongiurare una nuova ondata pandemica.

L’unità mobile rimarrà sul territorio fino al 30 luglio 2021 per assicurare il completamento delle vaccinazioni su tutta la popolazione residente.

Di seguito l’Avviso del Comune.

