A Bernalda primo incontro del centrodestra: i dettagli

“Si è tenuto ieri il primo incontro, convocato da Forza Italia, tra tutte le forze politiche del centrodestra di Bernalda e Metaponto.

Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Azione erano tutte presenti, a dimostrazione della unità e determinazione nel voler lavorare insieme per il futuro del nostro territorio, replicando il modello delle ultime elezioni regionali che ha visto la coalizione unita e vincente.

Sono stati trattati temi importanti e rilevanti, tra tutti in particolare, la Perizia Demaniale Generale che servirà per affrancare gli Usi Civici, ma che le forze politiche presenti all’incontro intendono approfondire affinchè il provvedimento non gravi in termini economici rilevanti sui cittadini.

Molteplici gli altri argomenti trattati che i Partiti di centrodestra intendono affrontare nell’interesse della comunità e che saranno determinanti anche per il programma amministrativo che la coalizione si accingerà a stilare.

L’obiettivo è mantenere un dialogo costante e costruttivo tra le varie forze del centrodestra per mettere in campo proposte politiche in grado di dare risposte concrete alla comunità puntando con forza e determinazione allo sviluppo futuro che parta dalle grandi potenzialità del nostro territorio da gestire, promuovere ed organizzare d’intesa con il nostro Governo Regionale.

La forza della coalizione di centro destra è nell’unità e nella capacità di lavorare in sinergia per delineare una linea di sviluppo programmatica che possa garantire alla comunità di Bernalda e Metaponto uno sviluppo futuro, più consono alle aspettative dei cittadini e degli imprenditori.

Questo incontro, dunque, ha segnato l’inizio di una serie di appuntamenti volti a rafforzare la coalizione di centrodestra che punterà alla collaborazione tra i partiti senza trascurare anche la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini, per individuare e risolvere i maggiori problemi locali con programmi a breve, medio e lungo termine volti a favorire una adeguata crescita della Comunità”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i responsabili cittadini di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Azione di Bernalda e Metaponto.