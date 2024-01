A Bernalda, Montescaglioso e in questi altri Comuni del materano via libera del Consiglio dei Ministri a questi impianti. I dettagli

Il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 7 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, ha espresso il parere favorevole, con valore di valutazione di impatto ambientale (VIA) in merito ai progetti relativi alla realizzazione di tre impianti eolici, per una potenza complessiva di 143 MW, e di quattro impianti agrivoltaici, per una potenza complessiva di 215,64 MW, localizzati nei territori delle regioni Puglia e Basilicata:

realizzazione di un impianto eolico ubicato nel comune di Foggia, con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale ricadenti anche nel territorio del comune di Lucera (FG);

realizzazione di un parco eolico composto da 10 aerogeneratori, denominato “Piani di Piedina”, ricadente nel territorio comunale di Venosa (PZ) e opere connesse nei comuni di Venosa, Rapolla e Melfi (PZ);

realizzazione di un parco eolico denominato “Monte San Vito”, da realizzare nei comuni di Grottole e Miglionico (MT);

realizzazione di un impianto agrivoltaico e relative opere di connessione, localizzato nel comune di Manfredonia (FG), in località Borgo Mezzanone – Macchia Rotonda;

realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Tavoliere 1” da realizzarsi nel Comune di Foggia – in località “C. Savano” – C.se de Martino e relative opere di connessione nel Comune di Manfredonia (FG);

realizzazione di un impianto fotovoltaico e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Foggia (FG);

realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Pomarico 1”, e delle opere di connessione, da realizzarsi nei comuni di Pomarico (MT), in contrada Cappabianco, di Montescaglioso (MT), e Bernalda (MT).

Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha espresso parere contrario in merito alla realizzazione di un parco eolico e relative opere di connessione, nel comune di Venosa (PZ), accogliendo il parere negativo del Ministero della cultura.

All’esame dei punti relativi ai progetti da realizzare nella Regione Puglia ha partecipato il Presidente della Regione, Michele Emiliano.