A Bernalda finanziamenti per nuove scuole e palestre! L’annuncio del sindaco

Buone notizie per il Comune di Bernalda.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco, Domenico Raffaele Tataranno:

“L’impegno della squadra amministrativa in questi primi mesi è stato costante e produttivo.

Nella tabella potrete verificare tutti i finanziamenti già assegnati al nostro comune solo per quanto riguarda la missione IV del PNRR.

Tanti altri finanziamenti sono in arrivo.

Ringrazio tutti gli assessori ed i consiglieri comunali di maggioranza che, con me, lavorano alacremente per cambiare in meglio la nostra città.

Stiamo costruendo il futuro!”.

Ecco i dettagli.

